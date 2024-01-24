Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Коньяспор
Газиантеп - Коньяспор: обзор матча 24 января 2024
Газиантеп
24.01.2024, среда, 17:00
Турция. Суперлига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Коньяспор
31'
M. Mert (АГ)
42'
M. Moreno
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Газиантеп - Коньяспор
90'
+1
Желтая карточка
О. Улджын
Желтая карточка
М. Эскихеллак
86'
Замена
С. М'Баката
️️️️
J. Maranhao
77'
72'
Замена
О. Улджын
️️️️
M. Moreno
62'
Замена
К. Демирташ
️️️️
А. Огуз
62'
Замена
Ю. Малли
️️️️
С. Цикалеши
62'
Замена
Л. Прип
️️️️
Р. Мурич
Замена
I. Karakas
️️️️
Ф. Соялп
61'
Замена
Д. Сореску
️️️️
М. Джихан
61'
Желтая карточка
O. Ozcicek
45'
+3
42'
ГОЛ! 1:1!
M. Moreno
Пас отдал
А. Огуз
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
M. Mert
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
1
Флориан Ницэ
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
(К)
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
8
Марко Евтович
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
61
Ogun Ozcicek
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Коньяспор
1
Дениз Эртас
ВР
12
Гильерме
(К)
ЛЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
20
Александру Чикелдэу
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Marlos Moreno
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
14
Metehan Mert
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
12
Батухан Шен
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
91
Bahadir Golgeli
ЦП
93
Mehmet Kuzucu
ЦП
18
Деян Сореску
ПВ
23
I. Karakas
ЦФ
Коньяспор
27
Jakub Słowik
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
88
Semih Kocatürk
ЦП
32
Niko Rak
ЦП
26
Emmanuel Boateng
ЦП
10
Юнус Малли
АП
18
Лука Прип
ПВ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
4-3-2-1
1
Ницэ
4
Кызылдаг
3
Джилободжи
12
63
Н'Кулу
8
Евтович
8
Соялп
61
11
Джихан
19
Эскихеллак
8
Маркович
3-4-3
1
Эртас
2
Огуз
5
Язгили
12
Гильерме
6
Дикмен
15
Н'Зонзи
7
20
Чикелдэу
14
11
Мурич
17
Цикалеши
12
22
М'Баката
22
М'Баката
12
11
Джихан
18
Сореску
18
Сореску
11
Джихан
8
Соялп
23
23
8
Соялп
2
Огуз
47
Демирташ
47
Демирташ
2
Огуз
7
35
Улджын
35
Улджын
7
17
Цикалеши
10
Малли
10
Малли
17
Цикалеши
11
Мурич
18
Прип
18
Прип
11
Мурич
Остались в запасе
Газиантеп
Коньяспор
27
Бурак Бозан
ВР
12
Батухан Шен
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
91
Bahadir Golgeli
ЦП
93
Mehmet Kuzucu
ЦП
27
Jakub Słowik
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
88
Semih Kocatürk
ЦП
32
Niko Rak
ЦП
26
Emmanuel Boateng
ЦП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
12
Батухан Шен
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
91
Bahadir Golgeli
ЦП
93
Mehmet Kuzucu
ЦП
Остались в запасе
27
Jakub Słowik
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
88
Semih Kocatürk
ЦП
32
Niko Rak
ЦП
26
Emmanuel Boateng
ЦП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Газиантеп - Коньяспор
2
1
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
19
13
Офсайды
1
3
Количество передач
387
427
Сейвы
2
1
Точность передач %
75
73
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
0.72
0.6
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Информация о матче
Главный судья:
Volkan Bayarslan, Turkey
Стадион:
Газиантеп
Новости команд
Все
Газиантеп
Коньяспор
«Аланьяспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
18:50
Суперлига: шансы «Газиантепа» и «Амеда» на победу в матче 13-го тура
11:15
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:50
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Газиантепа» и «Амеда» на победу в матче 13-го тура
11:15
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Трабзонспор» – «Газиантеп»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Газиантепа» на победу в матче 10 тура
31 октября
«Аланьяспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
18:50
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:50
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Самсунспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+