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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Антальяспор
Газиантеп - Антальяспор: обзор матча 21 октября 2023
Газиантеп
21.10.2023, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Антальяспор
71'
Н. Н'Кулу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Газиантеп - Антальяспор
Замена
Б. Риаскос
️️️️
Д. Дрэгуш
86'
76'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
Д. Шарич
ГОЛ! 1:0!
Н. Н'Кулу
71'
Замена
М. Градель
️️️️
Л. Маркович
63'
61'
Замена
Д. Милошевич
️️️️
С. ван де Стрек
61'
Замена
Я. Калузиньски
️️️️
Э. Ракип
60'
Замена
З. Битики
️️️️
С. Ларссон
57'
Желтая карточка
Д. Шарич
Замена
O. Ozcicek
️️️️
М. Евтович
48'
46'
Замена
Г. Хольтманн
️️️️
Б. Эзтюрк
23'
Желтая карточка
Э. Ракип
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
1
Флориан Ницэ
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
8
Лазар Маркович
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Антальяспор
23
Элтон Лейте
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
88
Дарио Шарич
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
16
Адам Букса
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Газиантеп
12
Батухан Шен
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
61
Ogun Ozcicek
ЦП
12
Жаниу Бикел
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
94
Брайан Риаскос
ЦФ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
72
Harun Toprak
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
11
Зимер Битики
ЛВ
19
Уфук Акыйол
ОП
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
18
Якуб Калузиньски
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
4-3-1-2
1
Ницэ
4
Кызылдаг
3
Джилободжи
12
63
Н'Кулу
44
Максим
8
Евтович
8
Соялп
19
Эскихеллак
10
Дрэгуш
8
Маркович
4-3-3
23
Лейте
7
Балчи
21
Топрак
89
Сары
5
Эзтюрк
22
ван де Стрек
88
Шарич
6
Ракип
17
Йесилюрт
8
Ларссон
16
Букса
8
Евтович
61
61
8
Евтович
8
Маркович
10
Градель
10
Градель
8
Маркович
10
Дрэгуш
94
Риаскос
94
Риаскос
10
Дрэгуш
22
ван де Стрек
27
Милошевич
27
Милошевич
22
ван де Стрек
6
Ракип
18
Калузиньски
18
Калузиньски
6
Ракип
5
Эзтюрк
17
Хольтманн
17
Хольтманн
5
Эзтюрк
8
Ларссон
11
Битики
11
Битики
8
Ларссон
88
Шарич
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
88
Шарич
Остались в запасе
Газиантеп
Антальяспор
12
Батухан Шен
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
12
Жаниу Бикел
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
11
Мирза Джихан
ЛВ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
72
Harun Toprak
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
12
Жаниу Бикел
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
11
Мирза Джихан
ЛВ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
72
Harun Toprak
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Газиантеп - Антальяспор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
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