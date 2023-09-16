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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Газиантеп
Кайсериспор - Газиантеп: обзор матча 16 сентября 2023
Кайсериспор
16.09.2023, суббота, 17:00
Турция. Суперлига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Газиантеп
6'
М. Тиам (П)
89'
М. Тиам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайсериспор - Газиантеп
ГОЛ! 2:0!
М. Тиам
Пас отдал
Т. Сарыарслан
89'
87'
Замена
Б. Риаскос
️️️️
А. Максим
Замена
Т. Сарыарслан
️️️️
Г. Саздаги
87'
83'
Замена
С. М'Баката
️️️️
Н. Н'Кулу
77'
Желтая карточка
Ж. Бикел
75'
Замена
Ж. Бикел
️️️️
М. Евтович
Замена
Д. Коловециос
️️️️
А. Кочаман
75'
Замена
B. Ali Gezek
️️️️
Р. Дживелек
75'
46'
Замена
М. Градель
️️️️
Л. Маркович
Замена
О. Кеман
️️️️
А. Карими
37'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Тиам
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЛВ
19
Антони Узодимма
ОП
3
Джозеф Аттама
ОП
6
Али Карими
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
20
Карлос Манэ
ПВ
28
Рамазан Дживелек
ПВ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Газиантеп
1
Флориан Ницэ
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
8
Марко Евтович
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
8
Лазар Маркович
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Кайсериспор
23
Онурджан Пири
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
14
Muhammed Arikan
ЦП
55
Baran Ali Gezek
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
22
Hayrullah Erkip
ЦП
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Газиантеп
12
Батухан Шен
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
10
Макс Градель
ЦП
12
Жаниу Бикел
ЦП
61
Ogun Ozcicek
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
94
Брайан Риаскос
ЦФ
2-2-3-3
25
Баязит
23
Кароль
54
Кочаман
19
Узодимма
3
Аттама
6
Карими
79
Ака
9
Тиам
25
Саздаги
20
Карлос Манэ
28
Дживелек
4-3-1-2
1
Ницэ
3
Джилободжи
12
5
Эрсой
63
Н'Кулу
8
Евтович
8
Соялп
44
Максим
19
Эскихеллак
10
Дрэгуш
8
Маркович
54
Кочаман
4
Коловециос
4
Коловециос
54
Кочаман
28
Дживелек
55
55
28
Дживелек
6
Карими
8
Кеман
8
Кеман
6
Карими
25
Саздаги
99
Сарыарслан
99
Сарыарслан
25
Саздаги
63
Н'Кулу
22
М'Баката
22
М'Баката
63
Н'Кулу
8
Маркович
10
Градель
10
Градель
8
Маркович
8
Евтович
12
Бикел
12
Бикел
8
Евтович
44
Максим
94
Риаскос
94
Риаскос
44
Максим
Остались в запасе
Кайсериспор
Газиантеп
23
Онурджан Пири
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
14
Muhammed Arikan
ЦП
22
Hayrullah Erkip
ЦП
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
12
Батухан Шен
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
61
Ogun Ozcicek
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
11
Мирза Джихан
ЛВ
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
14
Muhammed Arikan
ЦП
22
Hayrullah Erkip
ЦП
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
61
Ogun Ozcicek
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
11
Мирза Джихан
ЛВ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Кайсериспор - Газиантеп
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
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Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
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