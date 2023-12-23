Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Газиантеп
Карагюмрюк - Газиантеп: обзор матча 23 декабря 2023
Карагюмрюк
23.12.2023, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 18 тур
0 : 3
Завершен
Газиантеп
27'
Д. Дрэгуш
49'
М. Градель
87'
А. Кызылдаг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карагюмрюк - Газиантеп
Желтая карточка
С. Фегули
90'
+1
89'
Замена
О. Джаглаян
️️️️
М. Градель
89'
Замена
М. Джихан
️️️️
O. Ozcicek
87'
ГОЛ! 0:3!
А. Кызылдаг
Пас отдал
А. Максим
Замена
Н. Сангаре
️️️️
М. Роден
82'
75'
Замена
Б. Риаскос
️️️️
Д. Дрэгуш
Замена
С. Дурсун
️️️️
К. Ласанья
60'
Замена
Ф. Паолетти
️️️️
В. Эйссерик
60'
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
56'
54'
Замена
А. Максим
️️️️
Л. Маркович
49'
ГОЛ! 0:2!
М. Градель
Пас отдал
Д. Дрэгуш
Замена
С. Фегули
️️️️
О. Шукуров
46'
36'
Желтая карточка
Л. Маркович
Желтая карточка
К. Ласанья
29'
27'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дрэгуш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
1
Эмре Билгин
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
7
Маркус Роден
ЦП
29
Отабек Шукуров
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
22
Левент Мерджан
(К)
АП
9
Валентин Эйссерик
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Газиантеп
1
Флориан Ницэ
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
(К)
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
8
Марко Евтович
ЦП
61
Ogun Ozcicek
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Карагюмрюк
99
Furkan Beklevic
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ОП
8
Софиан Фегули
ОП
20
Флавио Паолетти
ОП
6
Анван Лоуренс
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Газиантеп
12
Батухан Шен
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
44
Александру Максим
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
23
I. Karakas
ЦФ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
3-3-3-1
1
Билгин
34
Везели
11
Чеккерини
5
Дрешевич
7
Роден
29
Шукуров
50
Ялчин
70
Келеш
9
Эйссерик
22
Мерджан
15
Ласанья
4-3-1-2
1
Ницэ
22
М'Баката
63
Н'Кулу
3
Джилободжи
4
Кызылдаг
8
Евтович
61
10
Градель
19
Эскихеллак
8
Маркович
10
Дрэгуш
7
Роден
30
Сангаре
30
Сангаре
7
Роден
29
Шукуров
8
Фегули
8
Фегули
29
Шукуров
9
Эйссерик
20
Паолетти
20
Паолетти
9
Эйссерик
15
Ласанья
19
Дурсун
19
Дурсун
15
Ласанья
8
Маркович
44
Максим
44
Максим
8
Маркович
61
11
Джихан
11
Джихан
61
10
Градель
17
Джаглаян
17
Джаглаян
10
Градель
10
Дрэгуш
94
Риаскос
94
Риаскос
10
Дрэгуш
Остались в запасе
Карагюмрюк
Газиантеп
99
Furkan Beklevic
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ОП
6
Анван Лоуренс
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
12
Батухан Шен
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
23
I. Karakas
ЦФ
Остались в запасе
99
Furkan Beklevic
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ОП
6
Анван Лоуренс
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
23
I. Karakas
ЦФ
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Статистика матча Карагюмрюк - Газиантеп
3
1
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
3
Нарушения
15
9
Офсайды
3
1
Количество передач
620
298
Сейвы
0
3
Точность передач %
87
70
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
0
3
xG (ожидаемые голы)
1.38
1.79
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Главный судья:
Али Сансалан
(Чанаккале)
Стадион:
Вефа
Новости команд
Все
Карагюмрюк
Газиантеп
Суперлига: шансы «Газиантепа» и «Амеда» на победу в матче 13-го тура
11:15
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Трабзонспор» – «Газиантеп»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Газиантепа» на победу в матче 10 тура
31 октября
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
26 апреля
«Карагюмрюк» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
4 апреля
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
«Кайсериспор» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 3.45
18 марта
Суперлига: шансы «Газиантепа» и «Амеда» на победу в матче 13-го тура
11:15
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Трабзонспор» – «Газиантеп»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Газиантепа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+