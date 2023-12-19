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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Адана Демирспор
Газиантеп - Адана Демирспор: обзор матча 19 декабря 2023
Газиантеп
19.12.2023, вторник, 20:00
Турция. Суперлига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Адана Демирспор
17'
А. Кызылдаг
54'
Л. Маркович
71'
Э. Акбаба
73'
Д. Акинтола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Газиантеп - Адана Демирспор
90'
+3
Замена
Нани
️️️️
Ю. Сари
86'
Замена
Т. Айдоган
️️️️
Э. Акбаба
Замена
О. Джаглаян
️️️️
Д. Дрэгуш
82'
Замена
Б. Риаскос
️️️️
Л. Маркович
76'
73'
ГОЛ! 2:2!
Д. Акинтола
Пас отдал
Ю. Сари
71'
ГОЛ! 2:1!
Э. Акбаба
ГОЛ! 2:0!
Л. Маркович
Пас отдал
М. Градель
54'
46'
Замена
Д. Акинтола
️️️️
Ю. Бельханда
46'
Замена
Ю. Бараши
️️️️
М. Ньянг
46'
Замена
Э. Мишу
️️️️
Б. Ндиайе
35'
Желтая карточка
Б. Ндиайе
ГОЛ! 1:0!
А. Кызылдаг
Пас отдал
Л. Маркович
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
1
Флориан Ницэ
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
(К)
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
61
Ogun Ozcicek
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
8
Лазар Маркович
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Адана Демирспор
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
(К)
ОП
5
Баду Ндиайе
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
8
Эмре Акбаба
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Альпер Авджы
Газиантеп
12
Батухан Шен
ВР
12
J. Maranhao
ЦЗ
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
8
Фуркан Соялп
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
26
Izzet Celik
ЦП
8
Тайфун Айдоган
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
4-3-1-2
1
Ницэ
63
Н'Кулу
3
Джилободжи
4
Кызылдаг
22
М'Баката
61
10
Градель
8
Евтович
19
Эскихеллак
10
Дрэгуш
8
Маркович
3-1-4-1-1
1
Махаммадалиев
6
Гюлер
4
Сиссе
10
Эрдоган
21
Стамбули
7
Сари
20
Бельханда
22
Свенссон
5
Ндиайе
8
Акбаба
99
Ньянг
10
Дрэгуш
17
Джаглаян
17
Джаглаян
10
Дрэгуш
8
Маркович
94
Риаскос
94
Риаскос
8
Маркович
8
Акбаба
8
Айдоган
8
Айдоган
8
Акбаба
20
Бельханда
8
Акинтола
8
Акинтола
20
Бельханда
5
Ндиайе
20
Мишу
20
Мишу
5
Ндиайе
7
Сари
17
Нани
17
Нани
7
Сари
99
Ньянг
9
Бараши
9
Бараши
99
Ньянг
Остались в запасе
Газиантеп
Адана Демирспор
12
Батухан Шен
ВР
12
J. Maranhao
ЦЗ
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
11
Мирза Джихан
ЛВ
23
I. Karakas
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
39
Ведат Каракуш
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
26
Izzet Celik
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
Главный тренер
Мустафа Альпер Авджы
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
12
J. Maranhao
ЦЗ
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
11
Мирза Джихан
ЛВ
23
I. Karakas
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
26
Izzet Celik
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
Главный тренер
Мустафа Альпер Авджы
Статистика матча Газиантеп - Адана Демирспор
1
1
Всего ударов по воротам
11
4
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
10
3
Офсайды
1
0
Количество передач
150
348
Сейвы
1
2
Точность передач %
78
89
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
0.84
0.2
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Информация о матче
Главный судья:
Бахаттин Шимшек
Стадион:
Газиантеп
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