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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Сивасспор
Газиантеп - Сивасспор: обзор матча 20 августа 2023
Газиантеп
20.08.2023, воскресенье, 21:45
Турция. Суперлига, 2 тур
1 : 3
Завершен
Сивасспор
50'
Ф. Соялп
12'
С. Саис
44'
Д. Османпаша
84'
Ж. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Газиантеп - Сивасспор
90'
+4
Желтая карточка
С. Камара
90'
+4
Желтая карточка
Х. Харисис
90'
+4
Замена
Э. Гекай
️️️️
С. Саис
90'
+4
Замена
Х. Арслан
️️️️
Э. Бассан
90'
Замена
К. Кейта
️️️️
Ю. Эмре Конак
90'
Замена
М. Палули
️️️️
А. Окюмюш
Замена
В. Велиу
️️️️
М. Градель
87'
Замена
O. Ozcicek
️️️️
Ф. Соялп
87'
Желтая карточка
Ж. Бикел
86'
85'
Замена
Р. Квет
️️️️
К. Н'Жи
84'
ГОЛ! 1:3!
Ж. Родригес
Пас отдал
К. Н'Жи
65'
Желтая карточка
Ж. Родригес
Желтая карточка
Н. Хасеф
52'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Соялп
Пас отдал
М. Градель
50'
Желтая карточка
М. Евтович
46'
Замена
Ж. Бикел
️️️️
Л. Станковски
46'
Замена
Б. Риаскос
️️️️
Л. Маркович
46'
44'
ГОЛ! 0:2!
Д. Османпаша
Пас отдал
Э. Бассан
Желтая карточка
А. Кызылдаг
39'
Желтая карточка
Л. Станковски
35'
12'
ГОЛ! 0:1!
С. Саис
Пас отдал
А. Окюмюш
5'
Желтая карточка
Д. Османпаша
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
12
Батухан Шен
ВР
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
10
Макс Градель
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
10
Лука Станковски
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
26
Юнус Эмре Конак
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
14
Самуэль Саис
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
7
Вальмир Велиу
ЛВ
91
Bahadir Golgeli
ЦП
12
Жаниу Бикел
ЦП
61
Ogun Ozcicek
ЦП
94
Брайан Риаскос
ЦФ
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
6
Кадер Кейта
ОП
16
Роман Квет
ОП
37
Хакан Арслан
ЦП
21
Эмре Гекай
ПВ
27
Muhammed Mert Dursun
ЦФ
4-4-1-1
12
Шен
24
Хасеф
4
Кызылдаг
3
Джилободжи
22
М'Баката
10
Градель
8
Соялп
10
Станковски
8
Евтович
19
Эскихеллак
8
Маркович
4-3-1-2
35
Вурал
23
Окюмюш
14
Камара
3
Чифтци
88
Османпаша
8
Харисис
26
Конак
17
Бассан
9
Н'Жи
14
Саис
7
Родригес
10
Станковски
12
Бикел
12
Бикел
10
Станковски
8
Соялп
61
61
8
Соялп
10
Градель
7
Велиу
7
Велиу
10
Градель
8
Маркович
94
Риаскос
94
Риаскос
8
Маркович
23
Окюмюш
7
Палули
7
Палули
23
Окюмюш
26
Конак
6
Кейта
6
Кейта
26
Конак
9
Н'Жи
16
Квет
16
Квет
9
Н'Жи
17
Бассан
37
Арслан
37
Арслан
17
Бассан
14
Саис
21
Гекай
21
Гекай
14
Саис
Остались в запасе
Газиантеп
Сивасспор
27
Бурак Бозан
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
91
Bahadir Golgeli
ЦП
11
Мирза Джихан
ЛВ
25
Муаммер Йилдырым
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
27
Muhammed Mert Dursun
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
91
Bahadir Golgeli
ЦП
11
Мирза Джихан
ЛВ
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
27
Muhammed Mert Dursun
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Газиантеп - Сивасспор
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
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