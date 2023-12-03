Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Газиантеп
Касымпаша - Газиантеп: обзор матча 03 декабря 2023
Касымпаша
03.12.2023, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 14 тур
4 : 2
Завершен
Газиантеп
3'
А. Кара
16'
М. Бен Уанес
31'
М. Бен Уанес
82'
М. Фалл
52'
М. Эскихеллак
53'
Л. Маркович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Касымпаша - Газиантеп
Красная карточка
К. Омеруо
90'
+4
Замена
E. Çetinkaya
️️️️
М. Бен Уанес
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Л. Маркович
Замена
А. Гомис
️️️️
М. Фалл
89'
85'
Желтая карточка
М. Эскихеллак
ГОЛ! 4:2!
М. Фалл
Пас отдал
Н. Да Кошта
82'
79'
Замена
Б. Риаскос
️️️️
А. Максим
Желтая карточка
К. Винк
78'
Замена
Г. Гюль
️️️️
A. Gianniotis
72'
Замена
Н. Да Кошта
️️️️
Ж. Нгой
72'
72'
Замена
А. Айети
️️️️
Д. Дрэгуш
53'
ГОЛ! 3:2!
Л. Маркович
52'
ГОЛ! 3:1!
М. Эскихеллак
Пас отдал
Л. Маркович
46'
Замена
О. Джаглаян
️️️️
А. Кызылдаг
46'
Замена
Л. Маркович
️️️️
М. Градель
46'
Замена
М. Джихан
️️️️
Ф. Соялп
45'
+4
Желтая карточка
Ф. Соялп
45'
+2
Пенальти не реализован!
А. Максим
45'
+1
Желтая карточка
М. Градель
Желтая карточка
С. Чифтпинар
45'
+1
ГОЛ! 3:0!
М. Бен Уанес
Пас отдал
Х. Хайрадинович
31'
Желтая карточка
Х. Хайрадинович
29'
22'
Желтая карточка
М. Евтович
Желтая карточка
Д. Саддики
18'
ГОЛ! 2:0!
М. Бен Уанес
Пас отдал
К. Омеруо
16'
Желтая карточка
М. Бен Уанес
9'
ГОЛ! 1:0!
А. Кара
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Andreas Gianniotis
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
17
Дрисс Саддики
ОП
35
Айтач Кара
ЦП
10
Харис Хайрадинович
(К)
ЦП
7
Мамаду Фалл
ПВ
7
Жульен Нгой
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Газиантеп
1
Флориан Ницэ
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
(К)
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Касымпаша
25
Ali Emre Yanar
ВР
3
Духан Аксу
ЛЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
20
Селим Дилли
ЦП
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
80
Erdem Çetinkaya
ЦФ
11
Айрон Гомис
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
Газиантеп
12
Батухан Шен
ВР
22
Салем М'Баката
ПЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
12
Жаниу Бикел
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
8
Лазар Маркович
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
3-3-2-1-1
1
58
Озкан
4
Омеруо
5
Чифтпинар
12
Бен Уанес
17
Саддики
2
Винк
35
Кара
10
Хайрадинович
7
Фалл
7
Нгой
4-4-1-1
1
Ницэ
63
Н'Кулу
3
Джилободжи
12
4
Кызылдаг
8
Евтович
44
Максим
10
Градель
8
Соялп
19
Эскихеллак
10
Дрэгуш
1
18
Гюль
18
Гюль
1
12
Бен Уанес
80
80
12
Бен Уанес
7
Фалл
11
Гомис
11
Гомис
7
Фалл
7
Нгой
10
Да Кошта
10
Да Кошта
7
Нгой
8
Соялп
11
Джихан
11
Джихан
8
Соялп
10
Градель
8
Маркович
8
Маркович
10
Градель
10
Дрэгуш
9
Айети
9
Айети
10
Дрэгуш
44
Максим
94
Риаскос
94
Риаскос
44
Максим
4
Кызылдаг
17
Джаглаян
17
Джаглаян
4
Кызылдаг
Остались в запасе
Касымпаша
Газиантеп
25
Ali Emre Yanar
ВР
3
Духан Аксу
ЛЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
20
Селим Дилли
ЦП
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
12
Батухан Шен
ВР
22
Салем М'Баката
ПЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
12
Жаниу Бикел
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
Остались в запасе
25
Ali Emre Yanar
ВР
3
Духан Аксу
ЛЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
20
Селим Дилли
ЦП
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
22
Салем М'Баката
ПЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
12
Жаниу Бикел
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Касымпаша - Газиантеп
5
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Главный судья:
Burak Seker, Turkey
Стадион:
Тайип Эрдоган
Новости команд
Все
Касымпаша
Газиантеп
«Ризеспор» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
18:50
Суперлига: шансы «Газиантепа» и «Амеда» на победу в матче 13-го тура
11:15
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:48
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Ризеспор» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
18:50
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:48
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
Суперлига: шансы «Газиантепа» и «Амеда» на победу в матче 13-го тура
11:15
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Трабзонспор» – «Газиантеп»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Газиантепа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+