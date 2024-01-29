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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Газиантеп
Галатасарай - Газиантеп: обзор матча 29 января 2024
Галатасарай
29.01.2024, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Газиантеп
72'
В. Заа
89'
Б. Йилмаз
29'
А. Кызылдаг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Газиантеп
90'
+1
Желтая карточка
А. Кызылдаг
ГОЛ! 2:1!
Б. Йилмаз
89'
86'
Замена
Ж. Бикел
️️️️
А. Максим
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
Д. Мертенс
81'
76'
Желтая карточка
М. Евтович
73'
Замена
I. Karakas
️️️️
Д. Дрэгуш
ГОЛ! 1:1!
В. Заа
Пас отдал
Х. Дервисоглу
72'
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
К. Актюркоглу
71'
Замена
Тете
️️️️
Б. Кутлу
71'
Замена
В. Заа
️️️️
К. Демирбай
46'
Желтая карточка
Б. Кутлу
45'
+2
43'
Желтая карточка
Д. Сореску
40'
Желтая карточка
Ф. Соялп
35'
Желтая карточка
Д. Дрэгуш
29'
ГОЛ! 0:1!
А. Кызылдаг
Пас отдал
П. Джилободжи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К)
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Газиантеп
1
Флориан Ницэ
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
(К)
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
18
Деян Сореску
ПВ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
81
Али Турап Бюльбюль
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
6
Эюп Айдын
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
11
Тете
ПВ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
56
Баран Демироглу
ЦФ
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
12
Батухан Шен
ВР
12
J. Maranhao
ЦЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
12
Жаниу Бикел
ЦП
91
Bahadir Golgeli
ЦП
10
Лука Станковски
ЦП
93
Mehmet Kuzucu
ЦП
23
I. Karakas
ЦФ
3-1-2-2-2
16
Муслера
23
Айхан
6
Санчес
25
Нельссон
34
Торрейра
10
Кутлу
26
Демирбай
7
Актюркоглу
53
Йилмаз
9
Икарди
10
Мертенс
4-3-1-2
1
Ницэ
22
М'Баката
5
Эрсой
3
Джилободжи
4
Кызылдаг
8
Соялп
8
Евтович
44
Максим
18
Сореску
8
Маркович
10
Дрэгуш
10
Мертенс
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
10
Мертенс
26
Демирбай
10
Заа
10
Заа
26
Демирбай
10
Кутлу
11
Тете
11
Тете
10
Кутлу
7
Актюркоглу
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
7
Актюркоглу
44
Максим
12
Бикел
12
Бикел
44
Максим
10
Дрэгуш
23
23
10
Дрэгуш
Остались в запасе
Галатасарай
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
81
Али Турап Бюльбюль
ПЗ
6
Эюп Айдын
ОП
56
Баран Демироглу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
27
Бурак Бозан
ВР
12
Батухан Шен
ВР
12
J. Maranhao
ЦЗ
91
Bahadir Golgeli
ЦП
10
Лука Станковски
ЦП
93
Mehmet Kuzucu
ЦП
11
Мирза Джихан
ЛВ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
81
Али Турап Бюльбюль
ПЗ
6
Эюп Айдын
ОП
56
Баран Демироглу
ЦФ
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
12
Батухан Шен
ВР
12
J. Maranhao
ЦЗ
91
Bahadir Golgeli
ЦП
10
Лука Станковски
ЦП
93
Mehmet Kuzucu
ЦП
11
Мирза Джихан
ЛВ
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Галатасарай - Газиантеп
1
5
Всего ударов по воротам
33
6
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
13
2
Нарушения
7
10
Офсайды
5
0
Количество передач
617
204
Сейвы
3
5
Точность передач %
82
50
Удары мимо ворот
12
2
Блокированные удары
12
0
Удары из пределов штрафной
24
4
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
3.18
0.51
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Главный судья:
Арда Кардешлер
(Бурса)
Стадион:
Рамс Парк
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