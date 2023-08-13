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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Газиантеп
Фенербахче - Газиантеп: обзор матча 13 августа 2023
Фенербахче
13.08.2023, воскресенье, 21:45
Турция. Суперлига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Газиантеп
3'
Э. Джеко
18'
Э. Джеко
45+5'
А. Кызылдаг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Газиантеп
90'
+1
Замена
В. Велиу
️️️️
М. Эскихеллак
Замена
И. Кахведжи
️️️️
Р. Кент
85'
82'
Замена
М. Джихан
️️️️
Л. Маркович
82'
Замена
Л. Станковски
️️️️
Ф. Соялп
77'
Желтая карточка
М. Эскихеллак
75'
Замена
Б. Риаскос
️️️️
М. Градель
Замена
С. Акайдын
️️️️
Р. Бекао
68'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
С. Шиманьски
68'
59'
Желтая карточка
Ф. Соялп
Пенальти не реализован!
Д. Тадич
55'
Замена
М. Зайц
️️️️
М. Хакан Яндас
46'
45'
+5
ГОЛ! 2:1!
А. Кызылдаг
Пас отдал
Ф. Соялп
42'
Желтая карточка
М. Градель
Замена
Д. Остерволде
️️️️
Б. Осайи-Самуэль
34'
23'
Вторая желтая
А. Максим
20'
Желтая карточка
Л. Маркович
20'
Желтая карточка
А. Максим
ГОЛ! 2:0!
Э. Джеко
Пас отдал
С. Шиманьски
18'
ГОЛ! 1:0!
Э. Джеко
Пас отдал
Д. Тадич
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
77
Райан Кент
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Газиантеп
12
Батухан Шен
ВР
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
10
Макс Градель
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
2
Berkan Kupelikilinc
ЦЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
7
Вальмир Велиу
ЛВ
91
Bahadir Golgeli
ЦП
10
Лука Станковски
ЦП
94
Брайан Риаскос
ЦФ
3-3-3-1
1
Баиндыр
50
Бекао
4
Джику
26
Осайи-Самуэль
24
Кадиоглу
8
Яндас
5
Юкшек
10
Тадич
17
Шиманьски
77
Кент
10
Джеко
4-4-1-1
12
Шен
22
М'Баката
4
Кызылдаг
3
Джилободжи
24
Хасеф
8
Евтович
8
Соялп
44
Максим
10
Градель
19
Эскихеллак
8
Маркович
50
Бекао
4
Акайдын
4
Акайдын
50
Бекао
26
Осайи-Самуэль
24
Остерволде
24
Остерволде
26
Осайи-Самуэль
77
Кент
17
Кахведжи
17
Кахведжи
77
Кент
8
Яндас
8
Зайц
8
Зайц
8
Яндас
17
Шиманьски
44
Батшуайи
44
Батшуайи
17
Шиманьски
8
Соялп
10
Станковски
10
Станковски
8
Соялп
8
Маркович
11
Джихан
11
Джихан
8
Маркович
19
Эскихеллак
7
Велиу
7
Велиу
19
Эскихеллак
10
Градель
94
Риаскос
94
Риаскос
10
Градель
Остались в запасе
Фенербахче
Газиантеп
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
27
Бурак Бозан
ВР
2
Berkan Kupelikilinc
ЦЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
91
Bahadir Golgeli
ЦП
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
2
Berkan Kupelikilinc
ЦЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
91
Bahadir Golgeli
ЦП
Главный тренер
Исмаил Картал
Статистика матча Фенербахче - Газиантеп
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
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