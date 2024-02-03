Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Кайсериспор
Газиантеп - Кайсериспор: обзор матча 03 февраля 2024
Газиантеп
03.02.2024, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Кайсериспор
68'
Г. Саздаги (АГ)
11'
M. Eray Özbek
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Газиантеп - Кайсериспор
85'
Желтая карточка
К. Йилмаз
84'
Замена
Т. Сарыарслан
️️️️
Р. Дживелек
Желтая карточка
С. М'Баката
83'
Замена
Ж. Бикел
️️️️
Ф. Соялп
77'
Желтая карточка
А. Максим
68'
68'
Желтая карточка
Б. Баязит
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Г. Саздаги
68'
68'
Замена
Д. Аттама
️️️️
Х. Али Калдырым
67'
Желтая карточка
А. Кочаман
Замена
A. Badji
️️️️
Л. Маркович
61'
25'
Желтая карточка
М. Кардозу
11'
ГОЛ! 0:1!
M. Eray Özbek
Пас отдал
К. Йилмаз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
1
Флориан Ницэ
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
44
Александру Максим
(К)
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
18
Деян Сореску
ПВ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
(К)
ЦЗ
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЛВ
8
Картал Йилмаз
ЦП
16
Mehmet Eray Özbek
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
10
Айлтон Боа Морте
ПВ
28
Рамазан Дживелек
ПВ
Главный тренер
Бурак Йылмаз
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
12
Батухан Шен
ВР
12
J. Maranhao
ЦЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
12
Жаниу Бикел
ЦП
10
Лука Станковски
ЦП
93
Mehmet Kuzucu
ЦП
23
I. Karakas
ЦФ
25
Aliou Badji
ЦФ
Кайсериспор
33
Mehmet Samil Ozturk
ВР
23
Онурджан Пири
ВР
3
Джозеф Аттама
ОП
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
14
Muhammed Arikan
ЦП
55
Baran Ali Gezek
ЦП
22
Hayrullah Erkip
ЦП
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
4-2-2-2
1
Ницэ
4
Кызылдаг
63
Н'Кулу
5
Эрсой
22
М'Баката
44
Максим
8
Соялп
19
Эскихеллак
18
Сореску
8
Маркович
10
Дрэгуш
4-2-3-1
25
Баязит
33
Али Калдырым
4
Коловециос
54
Кочаман
23
Кароль
8
Йилмаз
16
28
Дживелек
10
Боа Морте
25
Саздаги
20
Кардозу
8
Соялп
12
Бикел
12
Бикел
8
Соялп
8
Маркович
25
25
8
Маркович
33
Али Калдырым
3
Аттама
3
Аттама
33
Али Калдырым
28
Дживелек
99
Сарыарслан
99
Сарыарслан
28
Дживелек
Остались в запасе
Газиантеп
Кайсериспор
27
Бурак Бозан
ВР
12
Батухан Шен
ВР
12
J. Maranhao
ЦЗ
10
Лука Станковски
ЦП
93
Mehmet Kuzucu
ЦП
11
Мирза Джихан
ЛВ
23
I. Karakas
ЦФ
33
Mehmet Samil Ozturk
ВР
23
Онурджан Пири
ВР
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
14
Muhammed Arikan
ЦП
55
Baran Ali Gezek
ЦП
22
Hayrullah Erkip
ЦП
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
Главный тренер
Бурак Йылмаз
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
12
Батухан Шен
ВР
12
J. Maranhao
ЦЗ
10
Лука Станковски
ЦП
93
Mehmet Kuzucu
ЦП
11
Мирза Джихан
ЛВ
23
I. Karakas
ЦФ
Остались в запасе
33
Mehmet Samil Ozturk
ВР
23
Онурджан Пири
ВР
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
14
Muhammed Arikan
ЦП
55
Baran Ali Gezek
ЦП
22
Hayrullah Erkip
ЦП
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
Главный тренер
Бурак Йылмаз
Статистика матча Газиантеп - Кайсериспор
2
4
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
9
4
Нарушения
11
12
Офсайды
2
3
Количество передач
394
443
Сейвы
3
2
Точность передач %
75
79
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.83
0.8
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Главный судья:
Murat Erdogan, Turkey
Стадион:
Газиантеп
Посещаемость:
6828 из 35574 зрителей (19%)
Новости команд
Все
Газиантеп
Кайсериспор
Суперлига: шансы «Газиантепа» и «Амеда» на победу в матче 13-го тура
11:15
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Трабзонспор» – «Газиантеп»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Газиантепа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Суперлига: шансы «Газиантепа» и «Амеда» на победу в матче 13-го тура
11:15
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Трабзонспор» – «Газиантеп»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Газиантепа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Российский нападающий обвинил бывший клуб в буллинге: «Была цель меня сгнобить»
10 октября
2
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
2 сентября
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20 августа
1
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
18 августа
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17 августа
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+