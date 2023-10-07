Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Газиантеп
Истанбул Башакшехир - Газиантеп: обзор матча 07 октября 2023
Истанбул Башакшехир
07.10.2023, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Газиантеп
3'
Ж. Опоку
36'
П. Джилободжи (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбул Башакшехир - Газиантеп
89'
Замена
С. М'Баката
️️️️
Д. Дрэгуш
Замена
М. Абид
️️️️
Д. Алексич
87'
Замена
О. Эргюн
️️️️
Д. Пелкас
87'
Замена
Э. Деннис
️️️️
Ж. Фигейредо
83'
81'
Замена
А. Айети
️️️️
А. Максим
71'
Замена
Л. Маркович
️️️️
М. Градель
71'
Замена
O. Ozcicek
️️️️
Ф. Соялп
Замена
Э. Ильхан
️️️️
Д. Тюрук
69'
Замена
Ф. Кени
️️️️
К. Пентек
69'
60'
Пенальти не реализован!
А. Максим
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
П. Джилободжи
36'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Опоку
Пас отдал
У. Ба
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Газиантеп
1
Флориан Ницэ
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
10
Макс Градель
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Истанбул Башакшехир
98
Дениз Дилмен
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
36
Эден Карцев
ОП
17
Мехди Абид
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
19
Филипп Кени
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Газиантеп
12
Батухан Шен
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
12
Жаниу Бикел
ЦП
91
Bahadir Golgeli
ЦП
61
Ogun Ozcicek
ЦП
8
Лазар Маркович
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
3-2-3-2
1
Бабакан
3
Опоку
88
Сертел
9
Алексич
27
Ба
15
Дюбуа
9
Тюрук
19
Озкан
10
Пелкас
9
Пентек
25
Фигейредо
4-4-1-1
1
Ницэ
63
Н'Кулу
3
Джилободжи
12
4
Кызылдаг
8
Соялп
8
Евтович
44
Максим
10
Градель
19
Эскихеллак
10
Дрэгуш
10
Пелкас
4
Эргюн
4
Эргюн
10
Пелкас
9
Алексич
17
Абид
17
Абид
9
Алексич
9
Тюрук
6
Ильхан
6
Ильхан
9
Тюрук
9
Пентек
19
Кени
19
Кени
9
Пентек
25
Фигейредо
17
Деннис
17
Деннис
25
Фигейредо
10
Дрэгуш
22
М'Баката
22
М'Баката
10
Дрэгуш
8
Соялп
61
61
8
Соялп
10
Градель
8
Маркович
8
Маркович
10
Градель
44
Максим
9
Айети
9
Айети
44
Максим
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Газиантеп
98
Дениз Дилмен
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
36
Эден Карцев
ОП
Главный тренер
Кагдас Атан
12
Батухан Шен
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
12
Жаниу Бикел
ЦП
91
Bahadir Golgeli
ЦП
11
Мирза Джихан
ЛВ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
Остались в запасе
98
Дениз Дилмен
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
36
Эден Карцев
ОП
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
12
Жаниу Бикел
ЦП
91
Bahadir Golgeli
ЦП
11
Мирза Джихан
ЛВ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Газиантеп
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Новости команд
Все
Истанбул Башакшехир
Газиантеп
Суперлига: шансы «Газиантепа» и «Амеда» на победу в матче 13-го тура
11:15
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Суперлига: шансы «Газиантепа» и «Амеда» на победу в матче 13-го тура
11:15
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Трабзонспор» – «Газиантеп»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Газиантепа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+