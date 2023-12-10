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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Трабзонспор
Газиантеп - Трабзонспор: обзор матча 10 декабря 2023
Газиантеп
10.12.2023, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 15 тур
1 : 3
Завершен
Трабзонспор
80'
Д. Дрэгуш
48'
Трезеге
59'
Т. Бакасетас
76'
Трезеге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Газиантеп - Трабзонспор
90'
Замена
Т. Фонтас
️️️️
Трезеге
87'
Замена
Э. Барди
️️️️
Э. Вишча
87'
Замена
Д. Курбелис
️️️️
Б. Эздемир
86'
Желтая карточка
Э. Дестан
ГОЛ! 1:3!
Д. Дрэгуш
80'
79'
Желтая карточка
Б. Менди
76'
ГОЛ! 0:3!
Трезеге
74'
Замена
Э. Дестан
️️️️
П. Онуачу
Замена
I. Karakas
️️️️
А. Максим
66'
Замена
Б. Риаскос
️️️️
О. Джаглаян
66'
59'
ГОЛ! 0:2!
Т. Бакасетас
Пас отдал
А. Омюр
Замена
М. Евтович
️️️️
Ж. Бикел
58'
48'
ГОЛ! 0:1!
Трезеге
Желтая карточка
O. Ozcicek
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
1
Флориан Ницэ
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
(К)
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
61
Ogun Ozcicek
ЦП
12
Жаниу Бикел
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
(К)
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
3
Берат Эздемир
ОП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Газиантеп
12
Батухан Шен
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
8
Марко Евтович
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
23
I. Karakas
ЦФ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
99
Tonio Teklić
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
10
Энис Барди
АП
94
Энис Дестан
ЦФ
3-3-1-3
1
Ницэ
63
Н'Кулу
3
Джилободжи
12
61
12
Бикел
44
Максим
19
Эскихеллак
10
Дрэгуш
8
Маркович
17
Джаглаян
3-2-1-3-1
1
Чакир
17
Стригер Ларсен
4
Денсвил
17
Эльмали
3
Менди
3
Эздемир
33
Омюр
10
Вишча
9
Бакасетас
7
Трезеге
30
Онуачу
12
Бикел
8
Евтович
8
Евтович
12
Бикел
44
Максим
23
23
44
Максим
17
Джаглаян
94
Риаскос
94
Риаскос
17
Джаглаян
7
Трезеге
11
Фонтас
11
Фонтас
7
Трезеге
3
Эздемир
6
Курбелис
6
Курбелис
3
Эздемир
10
Вишча
10
Барди
10
Барди
10
Вишча
30
Онуачу
94
Дестан
94
Дестан
30
Онуачу
Остались в запасе
Газиантеп
Трабзонспор
12
Батухан Шен
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
30
Онурхан Бабуску
АП
11
Мирза Джихан
ЛВ
9
Албиан Айети
ЦФ
54
Таха Тепе
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
20
Умут Гюнеш
ЦП
99
Tonio Teklić
ЦП
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
30
Онурхан Бабуску
АП
11
Мирза Джихан
ЛВ
9
Албиан Айети
ЦФ
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
20
Умут Гюнеш
ЦП
99
Tonio Teklić
ЦП
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Газиантеп - Трабзонспор
1
2
Всего ударов по воротам
3
8
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
1
Нарушения
2
5
Офсайды
0
3
Количество передач
195
279
Сейвы
4
1
Точность передач %
80
87
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
2
7
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
0.08
0.8
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Арда Кардешлер
(Бурса)
Стадион:
Газиантеп
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