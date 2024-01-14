Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Фенербахче
Газиантеп - Фенербахче: обзор матча 14 января 2024
Газиантеп
14.01.2024, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Фенербахче
81'
И. Кахведжи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Газиантеп - Фенербахче
90'
+6
Желтая карточка
И. Кахведжи
Желтая карточка
Б. Риаскос
90'
+6
Замена
О. Джаглаян
️️️️
А. Максим
89'
81'
ГОЛ! 0:1!
И. Кахведжи
Пас отдал
С. Шиманьски
79'
Замена
Д. Кинг
️️️️
Д. Тадич
Замена
М. Евтович
️️️️
Ф. Соялп
78'
Замена
Б. Риаскос
️️️️
Л. Маркович
70'
65'
Желтая карточка
М. Батшуайи
64'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
И. Юкшек
64'
Замена
И. Кахведжи
️️️️
Д. Ундер
50'
Пенальти не реализован!
Э. Джеко
Желтая карточка
Л. Маркович
45'
+4
38'
Замена
Л. Бонуччи
️️️️
С. Азиз
Желтая карточка
А. Кызылдаг
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
1
Флориан Ницэ
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
(К)
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
61
Ogun Ozcicek
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
10
Душан Тадич
ЛВ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
7
Фред
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
(К)
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Газиантеп
12
Батухан Шен
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
91
Bahadir Golgeli
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
23
I. Karakas
ЦФ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
28
Бартуг Элмаз
ОП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
18
Линкольн
АП
7
Эмре Мор
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
4-3-1-2
1
Ницэ
4
Кызылдаг
63
Н'Кулу
3
Джилободжи
22
М'Баката
8
Соялп
61
44
Максим
19
Эскихеллак
8
Маркович
10
Дрэгуш
3-3-3-1
25
Ливакович
24
Остерволде
4
Азиз
18
Мюлдюр
5
Юкшек
7
Фред
24
Кадиоглу
7
Ундер
17
Шиманьски
10
Тадич
10
Джеко
8
Соялп
8
Евтович
8
Евтович
8
Соялп
44
Максим
17
Джаглаян
17
Джаглаян
44
Максим
8
Маркович
94
Риаскос
94
Риаскос
8
Маркович
4
Азиз
19
Бонуччи
19
Бонуччи
4
Азиз
7
Ундер
17
Кахведжи
17
Кахведжи
7
Ундер
5
Юкшек
44
Батшуайи
44
Батшуайи
5
Юкшек
10
Тадич
7
Кинг
7
Кинг
10
Тадич
Остались в запасе
Газиантеп
Фенербахче
12
Батухан Шен
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
91
Bahadir Golgeli
ЦП
11
Мирза Джихан
ЛВ
23
I. Karakas
ЦФ
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
28
Бартуг Элмаз
ОП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
18
Линкольн
АП
77
Райан Кент
ЛВ
7
Эмре Мор
ПВ
Главный тренер
Исмаил Картал
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
91
Bahadir Golgeli
ЦП
11
Мирза Джихан
ЛВ
23
I. Karakas
ЦФ
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
28
Бартуг Элмаз
ОП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
18
Линкольн
АП
77
Райан Кент
ЛВ
7
Эмре Мор
ПВ
Главный тренер
Исмаил Картал
Статистика матча Газиантеп - Фенербахче
3
2
Всего ударов по воротам
6
20
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
10
Нарушения
14
8
Офсайды
0
2
Количество передач
286
499
Сейвы
5
4
Точность передач %
65
82
Удары мимо ворот
2
9
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
5
14
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
0.29
2.14
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Главный судья:
Tugay Kaan Numanoglu, Turkey
Стадион:
Газиантеп
Новости команд
Все
Газиантеп
Фенербахче
Суперлига: шансы «Газиантепа» и «Амеда» на победу в матче 13-го тура
11:15
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Шахтер» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Суперлига: шансы «Газиантепа» и «Амеда» на победу в матче 13-го тура
11:15
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Трабзонспор» – «Газиантеп»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Газиантепа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Шахтер» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+