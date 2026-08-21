В «Локомотиве» утвердили замену для Батракова

В пятницу, 21 августа, состоялось заседание трансферного комитета «Локомотива».
На нем обсуждались кандидаты на замену Алексею Батракову, который накануне официально перешел в «Галатасарай».
Члены комитета рассмотрели вариант с приобретением полузащитника «Балтики» Николая Титкова. Отступные в его контракте – 125 миллионов рублей.
На заседании кандидатуру Титкова утвердили – железнодорожники уже готовят официальное предложение по его трансферу.
- Титков – воспитанник «Локомотива».
- Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.
- В составе «Балтики» хавбек забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 56 матчах.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова