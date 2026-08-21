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В «Локомотиве» утвердили замену для Батракова

21 августа, 21:07
7

В пятницу, 21 августа, состоялось заседание трансферного комитета «Локомотива».

На нем обсуждались кандидаты на замену Алексею Батракову, который накануне официально перешел в «Галатасарай».

Члены комитета рассмотрели вариант с приобретением полузащитника «Балтики» Николая Титкова. Отступные в его контракте – 125 миллионов рублей.

На заседании кандидатуру Титкова утвердили – железнодорожники уже готовят официальное предложение по его трансферу.

  • Титков – воспитанник «Локомотива».
  • Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.
  • В составе «Балтики» хавбек забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 56 матчах.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Галатасарай Балтика Локомотив Титков Николай Батраков Алексей
Комментарии (7)
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Mirak92
1787335991
Локо живи! Я кроме ЦСКА и родной Балтики, не за кого так не переживаю, как за поровоз!
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Интерес
1787337672
Видимо,Титков это знает и в "Балтике" в этом сезоне не усердствует.А кого "назначили" вместо Карпукаса?
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BRO_football
1787338000
Трансферы обсуждают дядьки, которые в первую очередь смыслят только в деньгах, но не в футболе.
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Strige
1787340321
Ага... он так и побежал в ЛОХО, ему так хочется поиграть в ФНЛ в следующем сезоне )))
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zigbert
1787381168
Время покажет правильность выбора Локомотива. Больших вариантов в условиях цейтнота сейчас нет.
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