В «Локомотиве» утвердили замену для Батракова

В пятницу, 21 августа, состоялось заседание трансферного комитета «Локомотива».

На нем обсуждались кандидаты на замену Алексею Батракову, который накануне официально перешел в «Галатасарай».

Члены комитета рассмотрели вариант с приобретением полузащитника «Балтики» Николая Титкова. Отступные в его контракте – 125 миллионов рублей.

На заседании кандидатуру Титкова утвердили – железнодорожники уже готовят официальное предложение по его трансферу.