Тренер «Галатасарая» сделал заявление о трансфере Батракова

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук прокомментировал переход Алексея Батракова из «Локомотива».

«Мы созванивались с Батраковым по FaceTime две или две с половиной недели назад. Он действительно хотел перейти в «Галатасарай». Алексей очень поможет нашей команде, он даже мог бы играть прямо сейчас.

Изучая Батракова, мы увидели только хорошее. Он очень нам поможет. Он готов играть, их чемпионат стартовал раньше нашего.

Мы хотим включить его в состав на следующую игру и получить от него пользу как можно скорее», – сказал Бурук.