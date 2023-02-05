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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Касымпаша
Хатайспор - Касымпаша: обзор матча 05 февраля 2023
Хатайспор
05.02.2023, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Касымпаша
90+7'
К. Атсу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хатайспор - Касымпаша
ГОЛ! 1:0!
К. Атсу
90'
+7
90'
+5
Замена
Т. Торун
️️️️
В. Эйссерик
90'
+1
Желтая карточка
Б. Койта
Замена
К. Атсу
️️️️
Р. Абид
82'
Замена
Б. Йылдырым
️️️️
З. Луиш
82'
75'
Замена
А. Энгин
️️️️
М. Шуиар
74'
Замена
А. Голизаде
️️️️
Х. Хайрадинович
Замена
М. Чагыран
️️️️
М. Буджемаа
70'
64'
Желтая карточка
М. Тирпа
63'
Желтая карточка
В. Эйссерик
Замена
С. Лобжанидзе
️️️️
Э. Джан Аксой
58'
Замена
Р. Рибейру
️️️️
Ж. Дудзяк
58'
57'
Замена
Б. Койта
️️️️
М. Бен Уанес
Желтая карточка
З. Луиш
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
57
Энгин Джан Аксой
ЛЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
8
Мехди Буджемаа
ОП
26
Кан Канак
ЦП
14
Райан Абид
ЦП
28
Жереми Дудзяк
АП
29
Зе Луиш
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Касымпаша
1
Эрдем Канполат
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
15
Таркан Сербест
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
7
Мамаду Фалл
ПВ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
4
Онур Эргюн
ОП
6
Муса Чагыран
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
20
Рубен Рибейру
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
23
Mehmet Feyzi Yıldırım
ЦЗ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
41
Берат Калкан
ЛВ
8
Тунай Торун
ЦП
10
Юнус Малли
АП
8
Али Голизаде
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Кардешлер
57
Аксой
15
Йылмаз
86
Бекароглу
22
Алиджи
8
Буджемаа
26
Канак
14
Абид
28
Дудзяк
9
Эль-Кааби
29
Зе Луиш
3-2-2-3
1
Канполат
58
Озкан
4
Донк
25
Тирпа
70
Силва
12
Бен Уанес
15
Сербест
10
Хайрадинович
7
Фалл
9
Эйссерик
8
Шуиар
8
Буджемаа
6
Чагыран
6
Чагыран
8
Буджемаа
57
Аксой
12
Лобжанидзе
12
Лобжанидзе
57
Аксой
28
Дудзяк
20
Рибейру
20
Рибейру
28
Дудзяк
14
Абид
30
Атсу
30
Атсу
14
Абид
29
Зе Луиш
91
Йылдырым
91
Йылдырым
29
Зе Луиш
9
Эйссерик
8
Торун
8
Торун
9
Эйссерик
8
Шуиар
17
Энгин
17
Энгин
8
Шуиар
10
Хайрадинович
8
Голизаде
8
Голизаде
10
Хайрадинович
12
Бен Уанес
55
Койта
55
Койта
12
Бен Уанес
Остались в запасе
Хатайспор
Касымпаша
21
Абдуллах Йигитер
ВР
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
77
Садик Бас
ПВ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
23
Mehmet Feyzi Yıldırım
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
41
Берат Калкан
ЛВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
77
Садик Бас
ПВ
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
23
Mehmet Feyzi Yıldırım
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
41
Берат Калкан
ЛВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Хатайспор - Касымпаша
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
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