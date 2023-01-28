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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Трабзонспор
Хатайспор - Трабзонспор: обзор матча 28 января 2023
Хатайспор
28.01.2023, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Трабзонспор
48'
А. Эль-Кааби
50'
Б. Йылдырым
9'
Э. Барди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хатайспор - Трабзонспор
Желтая карточка
К. Ахмет Черекчи
90'
+7
Замена
Ж. Дудзяк
️️️️
М. Буджемаа
90'
+5
82'
Замена
М. Лахтими
️️️️
Джанини
Замена
З. Луиш
️️️️
Б. Йылдырым
82'
Желтая карточка
Р. Рибейру
76'
72'
Замена
Й. Стригер Ларсен
️️️️
Б. Перес
72'
Замена
Д. Хасполат
️️️️
М. Сиопис
Замена
Р. Абид
️️️️
М. Чагыран
70'
Желтая карточка
М. Буджемаа
66'
56'
Замена
Трезеге
️️️️
Э. Барди
55'
Замена
У. Бозок
️️️️
Ю. Языджи
Желтая карточка
М. Чагыран
53'
ГОЛ! 2:1!
Б. Йылдырым
Пас отдал
С. Лобжанидзе
50'
ГОЛ! 1:1!
А. Эль-Кааби
Пас отдал
Б. Йылдырым
48'
Замена
А. Эль-Кааби
️️️️
К. Канак
46'
Замена
Р. Рибейру
️️️️
О. Эргюн
46'
27'
Желтая карточка
Б. Перес
17'
Желтая карточка
У. Чакир
9'
ГОЛ! 0:1!
Э. Барди
Пас отдал
Т. Бакасетас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
8
Мехди Буджемаа
ОП
4
Онур Эргюн
ОП
26
Кан Канак
ЦП
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
97
Юсуф Языджи
АП
10
Энис Барди
АП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
21
Джанини
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
57
Энгин Джан Аксой
ЛЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
14
Райан Абид
ЦП
20
Рубен Рибейру
ЦП
28
Жереми Дудзяк
АП
77
Садик Бас
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
37
Наджи Унювар
ЛВ
34
Догукан Хасполат
ОП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
80
Монтассер Лахтими
ПВ
17
Умут Бозок
ЦФ
3-2-4-1
1
Кардешлер
86
Бекароглу
15
Йылмаз
3
Адекугбе
8
Буджемаа
4
Эргюн
26
Канак
6
Чагыран
12
Лобжанидзе
22
Черекчи
91
Йылдырым
4-1-3-2
1
Чакир
33
Перес
5
Бартра
14
Уго
17
Эльмали
6
Сиопис
97
Языджи
10
Барди
9
Бакасетас
21
Джанини
9
Гомес
6
Чагыран
14
Абид
14
Абид
6
Чагыран
4
Эргюн
20
Рибейру
20
Рибейру
4
Эргюн
8
Буджемаа
28
Дудзяк
28
Дудзяк
8
Буджемаа
91
Йылдырым
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
91
Йылдырым
26
Канак
9
Эль-Кааби
9
Эль-Кааби
26
Канак
33
Перес
17
Стригер Ларсен
17
Стригер Ларсен
33
Перес
6
Сиопис
34
Хасполат
34
Хасполат
6
Сиопис
10
Барди
7
Трезеге
7
Трезеге
10
Барди
21
Джанини
80
Лахтими
80
Лахтими
21
Джанини
97
Языджи
17
Бозок
17
Бозок
97
Языджи
Остались в запасе
Хатайспор
Трабзонспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
57
Энгин Джан Аксой
ЛЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
77
Садик Бас
ПВ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
54
Таха Тепе
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
37
Наджи Унювар
ЛВ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
57
Энгин Джан Аксой
ЛЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
77
Садик Бас
ПВ
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
37
Наджи Унювар
ЛВ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Хатайспор - Трабзонспор
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
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