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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Антальяспор
Хатайспор - Антальяспор: обзор матча 07 января 2023
Хатайспор
07.01.2023, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Антальяспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хатайспор - Антальяспор
90'
+1
Замена
Ф. Кудряшов
️️️️
Х. Райт
Замена
М. Мерт
️️️️
М. Буджемаа
89'
88'
Замена
М. Эрдильман
️️️️
У. Акыйол
Желтая карточка
О. Враньеш
85'
Замена
К. Канак
️️️️
Б. Йылдырым
77'
Замена
З. Луиш
️️️️
С. Лобжанидзе
68'
Замена
О. Эргюн
️️️️
Р. Абид
68'
Желтая карточка
Б. Йылдырым
64'
61'
Замена
С. Ларссон
️️️️
К. Сертел
58'
Желтая карточка
В. Сары
49'
Желтая карточка
К. Сертел
46'
Замена
З. Гюмюш
️️️️
Л. Адриано
46'
Замена
Г. Байракдар
️️️️
Фреди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
8
Мехди Буджемаа
ОП
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦП
14
Райан Абид
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
20
Рубен Рибейру
ЦП
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Антальяспор
1
Альперен Уйсал
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
20
Фернандо
ОП
16
Фреди
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
57
Энгин Джан Аксой
ЛЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
4
Онур Эргюн
ОП
26
Кан Канак
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
29
Зе Луиш
ЦФ
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
3-1-4-2
1
Кардешлер
3
Адекугбе
22
Враньеш
15
Йылмаз
8
Буджемаа
22
Черекчи
12
Лобжанидзе
20
Рибейру
14
Абид
91
Йылдырым
9
Эль-Кааби
3-4-1-2
1
Уйсал
89
Сары
88
Сертел
21
Топрак
7
Балчи
19
Акыйол
20
Фернандо
77
Вурал
16
Фреди
11
Райт
4
Адриано
14
Абид
4
Эргюн
4
Эргюн
14
Абид
91
Йылдырым
26
Канак
26
Канак
91
Йылдырым
8
Буджемаа
19
Мерт
19
Мерт
8
Буджемаа
12
Лобжанидзе
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
12
Лобжанидзе
11
Райт
30
Кудряшов
30
Кудряшов
11
Райт
19
Акыйол
30
Эрдильман
30
Эрдильман
19
Акыйол
16
Фреди
17
Байракдар
17
Байракдар
16
Фреди
4
Адриано
11
Гюмюш
11
Гюмюш
4
Адриано
88
Сертел
8
Ларссон
8
Ларссон
88
Сертел
Остались в запасе
Хатайспор
Антальяспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
57
Энгин Джан Аксой
ЛЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
6
Муса Чагыран
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
2
Шерел Флоранус
ПЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
57
Энгин Джан Аксой
ЛЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
6
Муса Чагыран
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
2
Шерел Флоранус
ПЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Хатайспор - Антальяспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
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