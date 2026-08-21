Карпукас трогательно попрощался с «Локомотивом» перед уходом в «Зенит»

«Локомотив» опубликовал видеообращение Артема Карпукаса, который сегодня завершил свой трансфер в «Зенит».

«Это, наверное, самое тяжелое видео в моей жизни, потому что я покидаю «Локомотив», покидаю свой родной дом.

Это место стало для меня настоящим домом. В 8 лет я впервые приехал на Черкизовскую, и с этого начался мой путь.

В 11 лет меня взяли в интернат, и до 24 я играл в системе одного клуба. Я никогда не надевал майку другого клуба и пока даже не могу себе это представить.

Хочу поблагодарить болельщиков – вы поддерживали меня в самый тяжелый период. Поддерживали и в плохие периоды, и когда у нас все пошло вверх. Я буду вас помнить, любить и с безумной гордостью вспоминать время в «Локомотиве».

Хочу поблагодарить своих партнеров: вы для меня стали друзьями, братьями, близкими людьми.

Также благодарю тренерский штаб во главе с Михаилом Михайловичем Галактионовым. Спасибо за доверие на протяжении всего долгого пути. Я ухожу из «Локомотива» с самыми лучшими воспоминаниями и эмоциями.

Конечно, я хочу поблагодарить и медицинский штаб. Я провел около 140 матчей, а без вас не было бы и половины. Вы большие профессионалы, я буду по вам скучать.

Большое спасибо и административному штабу. Желаю всем всего самого хорошего, болейте за «Локомотив». Черкизово – мой дом», – сказал 24-летний футболист.