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  • Карпукас трогательно попрощался с «Локомотивом» перед уходом в «Зенит»

Карпукас трогательно попрощался с «Локомотивом» перед уходом в «Зенит»

21 августа, 22:29
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«Локомотив» опубликовал видеообращение Артема Карпукаса, который сегодня завершил свой трансфер в «Зенит».

«Это, наверное, самое тяжелое видео в моей жизни, потому что я покидаю «Локомотив», покидаю свой родной дом.

Это место стало для меня настоящим домом. В 8 лет я впервые приехал на Черкизовскую, и с этого начался мой путь.

В 11 лет меня взяли в интернат, и до 24 я играл в системе одного клуба. Я никогда не надевал майку другого клуба и пока даже не могу себе это представить.

Хочу поблагодарить болельщиков – вы поддерживали меня в самый тяжелый период. Поддерживали и в плохие периоды, и когда у нас все пошло вверх. Я буду вас помнить, любить и с безумной гордостью вспоминать время в «Локомотиве».

Хочу поблагодарить своих партнеров: вы для меня стали друзьями, братьями, близкими людьми.

Также благодарю тренерский штаб во главе с Михаилом Михайловичем Галактионовым. Спасибо за доверие на протяжении всего долгого пути. Я ухожу из «Локомотива» с самыми лучшими воспоминаниями и эмоциями.

Конечно, я хочу поблагодарить и медицинский штаб. Я провел около 140 матчей, а без вас не было бы и половины. Вы большие профессионалы, я буду по вам скучать.

Большое спасибо и административному штабу. Желаю всем всего самого хорошего, болейте за «Локомотив». Черкизово – мой дом», – сказал 24-летний футболист.

  • Карпукас – воспитанник «Локомотива».
  • Его статистика за главную команду: 144 матча, 6 голов, 5 ассистов.
  • Рыночная стоимость игрока – 7 миллионов евро.
  • Хавбек не смог договориться с железнодорожниками о продлении контракта, истекавшего в 2027 году.

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Источник: телеграм-канал «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Карпукас Артем
Комментарии (2)
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рылы
1787340974
бразильцы в питере быстро отведут его к парикмахеру. вот в первый же день)
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Чилим.
1787364395
Циник
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