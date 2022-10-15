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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Хатайспор
Карагюмрюк - Хатайспор: обзор матча 15 октября 2022
Карагюмрюк
15.10.2022, суббота, 14:30
Турция. Суперлига, 10 тур
3 : 0
Завершен
Хатайспор
37'
С. Колкер
45+3'
Ф. Борини
90+7'
М. Дианье (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карагюмрюк - Хатайспор
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Дианье
90'
+7
Замена
Л. Мерджан
️️️️
Ф. Борини
90'
+1
Замена
С. Дурсун
️️️️
Д. Дурмаз
90'
+1
88'
Замена
К. Варга
️️️️
Р. Абид
81'
Желтая карточка
О. Эргюн
Желтая карточка
Д. Бираски
81'
Замена
М. Дианье
️️️️
К. Фрей
75'
Замена
А. Угур
️️️️
А. Лоуренс
75'
63'
Замена
З. Луиш
️️️️
Б. Йылдырым
63'
Замена
К. Атсу
️️️️
С. Лобжанидзе
46'
Замена
С. Адекугбе
️️️️
К. Канак
46'
Замена
Д. Сан-Луи
️️️️
М. Буджемаа
ГОЛ! 2:0!
Ф. Борини
Пас отдал
Д. Эркин
45'
+3
Желтая карточка
А. Лоуренс
38'
ГОЛ! 1:0!
С. Колкер
Пас отдал
Д. Эркин
37'
21'
Желтая карточка
Б. Оксюз
Желтая карточка
Д. Дурмаз
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
6
Анван Лоуренс
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
8
Мехди Буджемаа
ОП
4
Онур Эргюн
ОП
26
Кан Канак
ЦП
14
Райан Абид
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦП
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Карагюмрюк
13
Чем Каблан
ВР
12
Батухан Шен
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
37
Эфеджан Мизракчи
ПЗ
54
Салих Дурсун
ОП
77
Аднан Угур
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
8
Самед Онур
АП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
7
Кевин Варга
ЛВ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
6
Муса Чагыран
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
4-4-1-1
2
Вивиано
88
Эркин
29
Колкер
5
Дрешевич
4
Бираски
6
Лоуренс
10
Дурмаз
11
Фрей
21
Оздоев
17
Куасси
16
Борини
2-2-4-2
1
Кардешлер
22
Враньеш
53
Оксюз
8
Буджемаа
4
Эргюн
14
Абид
12
Лобжанидзе
22
Черекчи
26
Канак
91
Йылдырым
9
Эль-Кааби
10
Дурмаз
54
Дурсун
54
Дурсун
10
Дурмаз
6
Лоуренс
77
Угур
77
Угур
6
Лоуренс
16
Борини
22
Мерджан
22
Мерджан
16
Борини
11
Фрей
45
Дианье
45
Дианье
11
Фрей
26
Канак
3
Адекугбе
3
Адекугбе
26
Канак
8
Буджемаа
14
Сан-Луи
14
Сан-Луи
8
Буджемаа
14
Абид
7
Варга
7
Варга
14
Абид
12
Лобжанидзе
30
Атсу
30
Атсу
12
Лобжанидзе
91
Йылдырым
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
91
Йылдырым
Остались в запасе
Карагюмрюк
Хатайспор
13
Чем Каблан
ВР
12
Батухан Шен
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
37
Эфеджан Мизракчи
ПЗ
8
Самед Онур
АП
Главный тренер
Андреа Пирло
21
Абдуллах Йигитер
ВР
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Остались в запасе
13
Чем Каблан
ВР
12
Батухан Шен
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
37
Эфеджан Мизракчи
ПЗ
8
Самед Онур
АП
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
Главный тренер
Андреа Пирло
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Статистика матча Карагюмрюк - Хатайспор
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
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