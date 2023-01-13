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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Хатайспор
Галатасарай - Хатайспор: обзор матча 13 января 2023
Галатасарай
13.01.2023, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 19 тур
4 : 0
Завершен
Хатайспор
9'
К. Актюркоглу
45+4'
Х. Мата
45+6'
Х. Мата
77'
Б. Гомис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Хатайспор
89'
Замена
С. Бас
️️️️
С. Лобжанидзе
Замена
Ф. Мидтсьё
️️️️
Л. Торрейра
87'
80'
Замена
К. Атсу
️️️️
А. Эль-Кааби
79'
Замена
О. Эргюн
️️️️
Р. Рибейру
ГОЛ! 4:0!
Б. Гомис
Пас отдал
Ю. Акгюн
77'
Замена
Ю. Акгюн
️️️️
Б. Йилмаз
71'
Замена
Б. Кутлу
️️️️
Х. Мата
71'
Замена
М. Рашица
️️️️
С. Оливейра
70'
Замена
Б. Гомис
️️️️
К. Актюркоглу
70'
64'
Замена
К. Канак
️️️️
Р. Абид
64'
Замена
М. Чагыран
️️️️
М. Буджемаа
ГОЛ! 3:0!
Х. Мата
45'
+6
ГОЛ! 2:0!
Х. Мата
Пас отдал
Л. Дюбуа
45'
+4
ГОЛ! 1:0!
К. Актюркоглу
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
53
Барыш Йилмаз
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
8
Мехди Буджемаа
ОП
14
Райан Абид
ЦП
20
Рубен Рибейру
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦП
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
22
Юсуф Демир
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
57
Энгин Джан Аксой
ЛЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
4
Онур Эргюн
ОП
26
Кан Канак
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
4-1-2-2-1
16
Муслера
15
Дюбуа
25
Нельссон
42
Бартакжи
23
Боэ
34
Торрейра
27
Оливейра
53
Йилмаз
7
Актюркоглу
64
Мата
9
Икарди
3-1-4-2
1
Кардешлер
22
Враньеш
15
Йылмаз
3
Адекугбе
8
Буджемаа
20
Рибейру
12
Лобжанидзе
22
Черекчи
14
Абид
91
Йылдырым
9
Эль-Кааби
34
Торрейра
18
Мидтсьё
18
Мидтсьё
34
Торрейра
53
Йилмаз
11
Акгюн
11
Акгюн
53
Йилмаз
64
Мата
10
Кутлу
10
Кутлу
64
Мата
27
Оливейра
7
Рашица
7
Рашица
27
Оливейра
7
Актюркоглу
18
Гомис
18
Гомис
7
Актюркоглу
20
Рибейру
4
Эргюн
4
Эргюн
20
Рибейру
14
Абид
26
Канак
26
Канак
14
Абид
8
Буджемаа
6
Чагыран
6
Чагыран
8
Буджемаа
9
Эль-Кааби
30
Атсу
30
Атсу
9
Эль-Кааби
12
Лобжанидзе
77
Бас
77
Бас
12
Лобжанидзе
Остались в запасе
Галатасарай
Хатайспор
1
Окан Кочук
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
22
Юсуф Демир
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
21
Абдуллах Йигитер
ВР
57
Энгин Джан Аксой
ЛЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Остались в запасе
1
Окан Кочук
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
22
Юсуф Демир
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
57
Энгин Джан Аксой
ЛЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Статистика матча Галатасарай - Хатайспор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
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