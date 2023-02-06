Стала известна судьба экс-футболиста «Челси» Атсу, оказавшегося под завалами в Турции

Полузащитник «Хатайспора» Кристиан Атсу, которого считали пропавшим без вести, найден живым.

Спасатели эвакуировали 31-летнего футболиста – он госпитализирован.

У него наблюдаются проблемы с дыханием и травма правой ноги.

Атсу ранее выступал за «Челси», «Ньюкасл», «Порту» и другие клубы.

Землетрясение с магнитудой 7,4 произошло в понедельник утром на юго-востоке Турции.

В результате сотни людей погибли, тысячи оказались под завалами.

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