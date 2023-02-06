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    Стала известна судьба экс-футболиста «Челси» Атсу, оказавшегося под завалами в Турции

    Полузащитник «Хатайспора» Кристиан Атсу, которого считали пропавшим без вести, найден живым.

    Спасатели эвакуировали 31-летнего футболиста – он госпитализирован.

    У него наблюдаются проблемы с дыханием и травма правой ноги.

    • Атсу ранее выступал за «Челси», «Ньюкасл», «Порту» и другие клубы.
    • Землетрясение с магнитудой 7,4 произошло в понедельник утром на юго-востоке Турции.
    • В результате сотни людей погибли, тысячи оказались под завалами.

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    Источник: A Bola

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    Сегодня, 22:36
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    Комментарии1
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