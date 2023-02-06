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    Экс-игрок «Челси» и «Ньюкасла» находится под завалами в Турции

    Бывший футболист «Челси» и «Ньюкасла» Кристиан Атсу попал под завалы после землетрясения в Турции, сообщает Fanatik.

    Руководство клуба «Хатайспора», за который выступает 31-летнеий ганец, сообщило, что спасателям удалось вытащить из-под завалов нескольких членов команды.

    Однако, Атсу и спортивный директор клуба Танер Савут все еще находятся под завалами.

    • Землетрясение произошло в понедельник утром на юго-востоке Турции.
    • Его магнитуда – 7,4.
    • Все спортивные соревнования в Турции приостановлены.

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    Источник: Fanatik

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