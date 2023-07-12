«Динамо» продало Шиманьского в Турцию – москвичи могут получить до 14 миллионов

«Динамо» объявило о продаже полузащитника Себастьяна Шиманьского турецкому «Фенербахче».
«Сумма трансфера – 9,75 миллиона евро, но за счет бонусов она может достричь 14 миллионов», – прокомментировал ситуацию инсайдер Иван Карпов.
Контракт Шиманьского будет рассчитан до 2027 года с зарплатой 2,5 миллиона евро за сезон.
- «Динамо» купило поляка в 2019 году за 5,5 миллиона евро.
- В минувшем сезоне Шиманьски был в аренде в «Фейеноорде».
- С «Динамо» игрок брал бронзу РПЛ.
Источник: телеграм-канал «Динамо»