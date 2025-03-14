Лига Европы. «Фенербахче» Моуринью вылетел от «Рейнджерс», провалив серию пенальти; экс-игрок «Динамо» оформил дубль

«Фенербахче» проиграл «Рейнджерс» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Шотландцы оказались точнее в серии пенальти.

Команда Жозе Моуринью не реализовала в послематчевой серии три удара.

Дубль с игры у «Фенербахче» оформил бывший полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски.

«Рейнджерс» в четвертьфинале сыграет с «Атлетиком».

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

Рейнджерс (Шотландия) – Фенербахче (Турция) – 0:2 (0:1, 0:1, 0:0, 3:2 по пенальти)

Голы: 0:1 – Шиманьски, 45; 0:2 – Шиманьски, 73.

Первый матч: 3:1.

Результаты Лиги Европы