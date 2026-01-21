«Динамо» получит деньги за трансфер игрока «Фенербахче» в «Ренн»

Полузащитник «Фенербахче» Себастьян Шиманьски вскоре перейдет в «Ренн». Процент от сделки получит «Динамо».
«27-летний поляк переходит из турецкого клуба во французский за 10,5 миллионов евро. Таким образом, москвичи должны получить 1,05 миллиона евро», – написал источник.
- Хавбек выступал за «Динамо» с 2019 по 2022 год.
- «Фенербахче» выкупил его за 9,75 миллиона евро.
- В сезоне-2025/26 Шиманьски провел 26 матчей за «Фенербахче», забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
Источник: «Спорт-Экспресс»