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    «Челси» и «Ньюкасл» выразили соболезнования в связи с гибелью Атсу

    Бывшие клубы Кристиана Атсу – «Челси» и «Ньюкасл» – опубликовали официальные заявления в связи с гибелью футболиста.

    «Футбольный клуб «Челси» с огромной печалью принимает известие о том, что Кристиан Атсу признан одной из многих жертв ужасного землетрясения в Турции и Сирии.

    «Челси» выражает наши искренние соболезнования семье и друзьям Кристиана, а также всем, кто пострадал в результате этой трагедии», – говорится в заявлении лондонцев.

    «Мы глубоко опечалены известием о том, что наш бывший игрок Кристиан Атсу трагически погиб во время разрушительных землетрясений в Турции.

    Талантливый игрок и особенный человек, он всегда будет с теплотой вспоминаться нашими игроками, персоналом и болельщиками.

    Наши мысли с близкими Кристиана и с народом Турции, Сирии и соседних территорий в это невероятно трудное время», – написано в публикации «Ньюкасла».

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    Источник: сайт «Челси»

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