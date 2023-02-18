«Челси» и «Ньюкасл» выразили соболезнования в связи с гибелью Атсу

Бывшие клубы Кристиана Атсу – «Челси» и «Ньюкасл» – опубликовали официальные заявления в связи с гибелью футболиста.

«Футбольный клуб «Челси» с огромной печалью принимает известие о том, что Кристиан Атсу признан одной из многих жертв ужасного землетрясения в Турции и Сирии.

«Челси» выражает наши искренние соболезнования семье и друзьям Кристиана, а также всем, кто пострадал в результате этой трагедии», – говорится в заявлении лондонцев.

«Мы глубоко опечалены известием о том, что наш бывший игрок Кристиан Атсу трагически погиб во время разрушительных землетрясений в Турции.

Талантливый игрок и особенный человек, он всегда будет с теплотой вспоминаться нашими игроками, персоналом и болельщиками.

Наши мысли с близкими Кристиана и с народом Турции, Сирии и соседних территорий в это невероятно трудное время», – написано в публикации «Ньюкасла».

О Гибели игрока сборной Ганы стало известно сегодня.

Полузащитник планировал улететь из Турции за несколько часов до землетрясения.

Атсу похоронят у него на родине.

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