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    Атсу планировал улететь из Турции за несколько часов до землетрясения, но забил гол и остался праздновать. Он погиб под завалами

    Футболист Кристиан Атсу мог избежать гибели под завалами в результате землетрясения в Турции.

    Он должен был улететь во Францию на встречу с семьей за несколько часов до трагедии.

    Рейс отправлялся сразу после матча с «Касымпашой», в котором Атсу забил победный гол на последних секундах.

    Полузащитник перенес поездку, чтобы отпраздновать с командой успешный результат.

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    Источник: «Матч Премьер»

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    Сегодня, 14:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +87

      Abu Yusuf 51 минуту назад

      От судьбы не уедешь

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