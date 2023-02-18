Атсу планировал улететь из Турции за несколько часов до землетрясения, но забил гол и остался праздновать. Он погиб под завалами

Футболист Кристиан Атсу мог избежать гибели под завалами в результате землетрясения в Турции.

Он должен был улететь во Францию на встречу с семьей за несколько часов до трагедии.

Рейс отправлялся сразу после матча с «Касымпашой», в котором Атсу забил победный гол на последних секундах.

Полузащитник перенес поездку, чтобы отпраздновать с командой успешный результат.

Атсу похоронят у него на родине в Гане.

До «Хатайспора» он выступал за «Челси», «Ньюкасл», «Порту» и другие клубы.

В активе хавбека 10 голов в 60 матчах за ганскую сборную.

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