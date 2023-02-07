Экс-игрок «Челси» Атсу найден живым под завалами в Турции

Спасатели нашли полузащитника «Хатайспора» Кристиана Атсу под завалами после землетрясения в Турции, сообщил менеджер клуба Мустафа Озат.
Экс-футболист «Челси» жив, он получил различные травмы. Спортивный директор «Хатайспора» Танер Савут все еще остается под завалами.
- Атсу ранее выступал за «Челси», «Ньюкасл», «Порту» и другие клубы.
- Землетрясение с магнитудой 7,4 произошло в понедельник утром на юго-востоке Турции.
- Погибли почти 3 тысячи человек, более 15 тысяч получили ранения.
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Источник: Fanatik