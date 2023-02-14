Агент экс-игрока «Челси» Атсу сообщил, что футболиста до сих пор ищут под завалами

Нана Сечере, агент игрока «Хатайспора» Кристиана Атсу, рассказал о судьбе футболиста, который попал под завалы при землетрясении в Турции.

«Прошло девять дней после землетрясения, а спасатели до сих пор не нашли Кристиана», – сказал Сечере.

На следующий день после землетрясения менеджер «Хатайспора» Мустафа Озат сообщил, что Атсу нашли живым под завалами.

Атсу ранее выступал за «Челси», «Ньюкасл», «Порту» и другие клубы.

Землетрясение с магнитудой 7,4 произошло в в начале февраля на юго-востоке Турции.

Погибли более 35 тысяч человек.

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