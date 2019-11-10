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Манчестер Юнайтед - Брайтон
Манчестер Юнайтед - Брайтон: обзор матча 10 ноября 2019
Манчестер Юнайтед
10.11.2019, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
3 : 1
Завершен
Брайтон
17'
А. Перейра
19'
Д. Проппер (АГ)
66'
М. Рэшфорд
64'
Л. Данк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Брайтон
Замена
М. Гринвуд
️️️️
Б. Уильямс
90'
+1
Замена
М. Рохо
️️️️
М. Рэшфорд
90'
+1
74'
Желтая карточка
Д. Проппер
Замена
Д. Лингард
️️️️
А. Перейра
70'
ГОЛ! 3:1!
М. Рэшфорд
Пас отдал
А. Марсьяль
66'
64'
ГОЛ! 2:1!
Л. Данк
Пас отдал
П. Гросс
59'
Замена
П. Гросс
️️️️
Л. Троссард
Желтая карточка
Б. Уильямс
58'
46'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
М. Монтойя
46'
Замена
С. Мач
️️️️
А. Коннолли
45'
+2
Желтая карточка
Д. Берн
Желтая карточка
М. Рэшфорд
45'
30'
Желтая карточка
М. Монтойя
19'
Желтая карточка
Л. Данк
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Д. Проппер
19'
ГОЛ! 1:0!
А. Перейра
Пас отдал
А. Марсьяль
17'
5'
Желтая карточка
Д. Стивенс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
19
Леандро Троссард
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
13
Аарон Муй
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
4-2-3-1
43
Де Хеа
33
Уильямс
3
Линделеф
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
7
Фред
8
Мактоминей
9
Рэшфорд
8
Перейра
7
Джеймс
9
Марсьяль
4-3-3
13
Райан
33
Монтойя
25
Даффи
33
Берн
5
Данк
24
Проппер
16
Стивенс
7
Альсате
19
Троссард
11
Мопе
10
Коннолли
9
Рэшфорд
5
Рохо
5
Рохо
9
Рэшфорд
33
Уильямс
11
Гринвуд
11
Гринвуд
33
Уильямс
8
Перейра
77
Лингард
77
Лингард
8
Перейра
10
Коннолли
7
Мач
7
Мач
10
Коннолли
19
Троссард
13
Гросс
13
Гросс
19
Троссард
33
Монтойя
39
Мюррэй
39
Мюррэй
33
Монтойя
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Брайтон
37
Джеймс Гарнер
ОП
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
27
Дэвид Баттон
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
13
Аарон Муй
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
37
Джеймс Гарнер
ОП
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
64
Хуан Мата
АП
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
13
Аарон Муй
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Брайтон
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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