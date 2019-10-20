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Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: обзор матча 20 октября 2019
Манчестер Юнайтед
20.10.2019, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Ливерпуль
36'
М. Рэшфорд
85'
А. Лаллана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
85'
ГОЛ! 1:1!
А. Лаллана
Пас отдал
Э. Робертсон
Замена
А. Марсьяль
️️️️
М. Рэшфорд
84'
82'
Замена
Н. Кейта
️️️️
Д. Вейналдум
71'
Замена
А. Лаллана
️️️️
Д. Хендерсон
70'
Желтая карточка
Фабиньо
60'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Д. Ориги
ГОЛ! 1:0!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Д. Джеймс
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
3-2-2-3
43
Де Хеа
5
Магуайр
3
Линделеф
5
Рохо
15
Янг
29
Ван-Биссака
7
Фред
8
Мактоминей
9
Рэшфорд
8
Перейра
7
Джеймс
4-1-2-1-2
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
4
ван Дейк
32
Матип
3
Робертсон
6
Фабиньо
23
Вейналдум
14
Хендерсон
10
Мане
9
Фирмино
27
Ориги
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
9
Марсьяль
9
Рэшфорд
27
Ориги
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
27
Ориги
23
Вейналдум
8
Кейта
8
Кейта
23
Вейналдум
14
Хендерсон
10
Лаллана
10
Лаллана
14
Хендерсон
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
37
Джеймс Гарнер
ОП
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
13
Адриан
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
37
Джеймс Гарнер
ОП
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
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