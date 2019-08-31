Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 31 августа 2019
Саутгемптон
31.08.2019, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
58'
Я. Вестергор
10'
Д. Джеймс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
С. Армстронг
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
Э. Янг
82'
Замена
М. Гринвуд
️️️️
С. Мактоминей
Замена
М. Йошида
️️️️
Д. Ингс
77'
Вторая желтая
К. Дансо
73'
Замена
С. Армстронг
️️️️
С. Буфал
71'
68'
Замена
Н. Матич
️️️️
А. Перейра
68'
Замена
Д. Лингард
️️️️
Х. Мата
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Ч. Адамс
62'
ГОЛ! 1:1!
Я. Вестергор
Пас отдал
К. Дансо
58'
40'
Желтая карточка
Г. Магуайр
Желтая карточка
К. Дансо
19'
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Джеймс
Пас отдал
С. Мактоминей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
64
Хуан Мата
АП
8
Андреас Перейра
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
4-4-1-1
1
Ганн
5
Беднарек
23
Вестергор
4
Дансо
21
Соареш
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
23
Хейбьерг
34
Адамс
17
Буфал
28
Ингс
4-2-3-1
43
Де Хеа
29
Ван-Биссака
3
Линделеф
5
Магуайр
15
Янг
8
Мактоминей
8
Погба
7
Джеймс
8
Перейра
9
Рэшфорд
64
Мата
28
Ингс
4
Йошида
4
Йошида
28
Ингс
17
Буфал
17
Армстронг
17
Армстронг
17
Буфал
34
Адамс
7
Лонг
7
Лонг
34
Адамс
8
Перейра
18
Матич
18
Матич
8
Перейра
8
Мактоминей
11
Гринвуд
11
Гринвуд
8
Мактоминей
64
Мата
77
Лингард
77
Лингард
64
Мата
Остались в запасе
Саутгемптон
Манчестер Юнайтед
7
Ян Валери
ПЗ
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
19
Тахит Чон
ПВ
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
7
Ян Валери
ПЗ
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
Остались в запасе
19
Тахит Чон
ПВ
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Сент-Мэри
Новости команд
Все
Саутгемптон
Манчестер Юнайтед
«Манчестер Юнайтед» стал худшей командой топ-5 лиг Европы по важному показателю
Вчера, 23:46
Почеттино прокомментировал разгромное поражение в его дебютном матче во главе «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 22:59
АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино – 4:0!
Вчера, 21:23
7
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:20
«Манчестер Юнайтед» опустили на предпоследнее место АПЛ
21 ноября
3
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
«Манчестер Юнайтед» стал худшей командой топ-5 лиг Европы по важному показателю
Вчера, 23:46
Почеттино прокомментировал разгромное поражение в его дебютном матче во главе «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 22:59
АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино – 4:0!
Вчера, 21:23
7
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:20
«Манчестер Юнайтед» опустили на предпоследнее место АПЛ
21 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+