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Борнмут - Манчестер Юнайтед
Борнмут - Манчестер Юнайтед: обзор матча 02 ноября 2019
Борнмут
02.11.2019, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
45'
Д. Кинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
К. Уилсон
90'
+1
Замена
Л. Кук
️️️️
Х. Уилсон
86'
81'
Замена
Б. Уильямс
️️️️
А. Ван-Биссака
80'
Замена
М. Гринвуд
️️️️
Д. Джеймс
68'
Замена
Д. Лингард
️️️️
А. Перейра
67'
Желтая карточка
Э. Янг
64'
Желтая карточка
В. Линделеф
Желтая карточка
Р. Фрейзер
62'
Желтая карточка
С. Кук
55'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кинг
Пас отдал
А. Смит
45'
35'
Желтая карточка
Фред
Желтая карточка
Ж. Лерма
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
4
Льюис Кук
ЦП
19
Доминик Соланке
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
64
Хуан Мата
АП
4-2-2-2
32
Рэмсдейл
15
Рико
27
Кук
15
Аке
15
Смит
8
Биллинг
8
Лерма
10
Фрейзер
10
Уилсон
9
Уилсон
7
Кинг
4-2-3-1
43
Де Хеа
29
Ван-Биссака
3
Линделеф
5
Магуайр
15
Янг
7
Фред
8
Мактоминей
7
Джеймс
8
Перейра
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
10
Уилсон
4
Кук
4
Кук
10
Уилсон
29
Ван-Биссака
33
Уильямс
33
Уильямс
29
Ван-Биссака
7
Джеймс
11
Гринвуд
11
Гринвуд
7
Джеймс
8
Перейра
77
Лингард
77
Лингард
8
Перейра
Остались в запасе
Борнмут
Манчестер Юнайтед
7
Арно Данжума
ЛВ
1
Артур Боруц
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
37
Джеймс Гарнер
ОП
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
7
Арно Данжума
ЛВ
1
Артур Боруц
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Остались в запасе
37
Джеймс Гарнер
ОП
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Борнмут - Манчестер Юнайтед
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
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