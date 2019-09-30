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Манчестер Юнайтед - Арсенал
Манчестер Юнайтед - Арсенал: обзор матча 30 сентября 2019
Манчестер Юнайтед
30.09.2019, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
45'
С. Мактоминей
58'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Арсенал
80'
Замена
Д. Уиллок
️️️️
Б. Сака
77'
Желтая карточка
Г. Джака
74'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Н. Пепе
Замена
М. Гринвуд
️️️️
Д. Лингард
74'
Замена
Фред
️️️️
А. Перейра
74'
Желтая карточка
Д. Лингард
68'
58'
ГОЛ! 1:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
Б. Сака
55'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Л. Торрейра
ГОЛ! 1:0!
С. Мактоминей
Пас отдал
М. Рэшфорд
45'
Желтая карточка
Э. Янг
41'
Желтая карточка
А. Перейра
32'
Желтая карточка
М. Рэшфорд
27'
10'
Желтая карточка
К. Чамберс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
34
Гранит Джака
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
7
Фред
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
4-2-3-1
43
Де Хеа
15
Янг
3
Линделеф
5
Магуайр
4
Туанзебе
8
Мактоминей
8
Погба
77
Лингард
8
Перейра
7
Джеймс
9
Рэшфорд
4-2-1-1-2
1
Лено
12
Чамберс
19
Папастатопулос
4
Луис
23
Колашинац
34
Торрейра
34
Джака
6
Гендузи
7
Сака
19
Пепе
7
Обамеянг
8
Перейра
7
Фред
7
Фред
8
Перейра
77
Лингард
11
Гринвуд
11
Гринвуд
77
Лингард
19
Пепе
17
Нелсон
17
Нелсон
19
Пепе
7
Сака
28
Уиллок
28
Уиллок
7
Сака
34
Торрейра
25
Себальос
25
Себальос
34
Торрейра
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Арсенал
44
Серхио Ромеро
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
1
Эмилиано Мартинес
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
64
Хуан Мата
АП
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Арсенал
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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