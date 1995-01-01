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    Сульшер подтвердил скорый уход Рохо и Лингарда

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сообщил, что защитник Маркос Рохо и хавбек Джесси Лингард в ближайшее время покинут команду.

    «Вероятно, Лингард уйдет в аренду в «Вест Хэм», а Рохо вернется в Аргентину. Ему осталось оформить необходимые документы. Про Серхио Ромеро я ничего не слышал, за исключением того, что он останется с нами до истечения своего контракта», – сказал Сульшер.

    • В текущем сезоне 30-летний Рохо и 33-летний Ромеро не сыграли за «МЮ» ни одного матча.
    • В активе 28-летнего Лингарда три игры без результативных действий.

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    Источник: Sky Sports

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