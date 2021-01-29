Сульшер подтвердил скорый уход Рохо и Лингарда

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сообщил, что защитник Маркос Рохо и хавбек Джесси Лингард в ближайшее время покинут команду.

«Вероятно, Лингард уйдет в аренду в «Вест Хэм», а Рохо вернется в Аргентину. Ему осталось оформить необходимые документы. Про Серхио Ромеро я ничего не слышал, за исключением того, что он останется с нами до истечения своего контракта», – сказал Сульшер.