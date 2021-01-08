Ромеро и Рохо покинут «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подтвердил скорый уход из клуба вратаря Серхио Ромеро и защитника Маркоса Рохо.
По его словам, оба аргентинца могут покинуть команду уже в январе, а если предложений по ним не будет, то игроки летом станут свободными агентами.
- Ромеро выступает за «МЮ» с 2015 года, провел 61 матч и пропустил 27 голов.
- Рохо защищает цвета «Юнайтед» с 2014 года, в его активе два забитых мяча и четыре ассиста в 122 играх.
Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»