Ромеро и Рохо покинут «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подтвердил скорый уход из клуба вратаря Серхио Ромеро и защитника Маркоса Рохо.

По его словам, оба аргентинца могут покинуть команду уже в январе, а если предложений по ним не будет, то игроки летом станут свободными агентами.