«Атлетико» готов продать форварда за 150 миллионов

«Атлетико» готов рассмотреть предложения о продаже нападающего Хулиана Альвареса за сумму от 150 миллионов евро.
В игроке заинтересован «Арсенал», но руководство мадридцев считает, что лондонцы вряд ли предложат требуемую сумму.
При этом трансфер форварда в «Барселону» или «Реал» исключен.
«Сливочные» заявляли об интересе к футболисту в июне, а сам Альварес говорил руководству «Атлетико», что хочет перейти в «Барселону». Сделка с «Арсеналом» также будет невозможна без согласия футболиста.
Во время ЧМ-2026 нападающий сборной Аргентины публично выразил желание покинуть нынешний клуб.
- 26-летний Альварес в этом сезоне провел за «Атлетико» 1 матч. В прошлом сезоне он в 48 встречах отметился 20 голами и 7 ассистами.
- Срок контракта нападающего с мадридцами рассчитан до середины 2030 года.
Источник: The Athletic