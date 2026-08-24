«Атлетико» готов продать форварда за 150 миллионов

«Атлетико» готов рассмотреть предложения о продаже нападающего Хулиана Альвареса за сумму от 150 миллионов евро.

В игроке заинтересован «Арсенал», но руководство мадридцев считает, что лондонцы вряд ли предложат требуемую сумму.

При этом трансфер форварда в «Барселону» или «Реал» исключен.

«Сливочные» заявляли об интересе к футболисту в июне, а сам Альварес говорил руководству «Атлетико», что хочет перейти в «Барселону». Сделка с «Арсеналом» также будет невозможна без согласия футболиста.

Во время ЧМ-2026 нападающий сборной Аргентины публично выразил желание покинуть нынешний клуб.