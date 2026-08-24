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«Атлетико» готов продать форварда за 150 миллионов

24 августа, 12:47
2

«Атлетико» готов рассмотреть предложения о продаже нападающего Хулиана Альвареса за сумму от 150 миллионов евро.

В игроке заинтересован «Арсенал», но руководство мадридцев считает, что лондонцы вряд ли предложат требуемую сумму.

При этом трансфер форварда в «Барселону» или «Реал» исключен.

«Сливочные» заявляли об интересе к футболисту в июне, а сам Альварес говорил руководству «Атлетико», что хочет перейти в «Барселону». Сделка с «Арсеналом» также будет невозможна без согласия футболиста.

Во время ЧМ-2026 нападающий сборной Аргентины публично выразил желание покинуть нынешний клуб.

  • 26-летний Альварес в этом сезоне провел за «Атлетико» 1 матч. В прошлом сезоне он в 48 встречах отметился 20 голами и 7 ассистами.
  • Срок контракта нападающего с мадридцами рассчитан до середины 2030 года.

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Источник: The Athletic
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Атлетико Барселона Реал Арсенал Альварес Хулиан
Комментарии (2)
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Skull_Boy
1787570369
Красная цена за этого пешехода 50 млн
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Alex Flash
1787573685
Жадность фраера сгубила.
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