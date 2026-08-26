«Челси» отправил защитника в другой клуб из Лондона

«Кристал Пэлас» взял в аренду у «Челси» защитника Акселя Дисаси до конца сезона-2026/27.
По данным журналиста Фабрицио Романо, помимо оплаты за переход, «орлы» возьмут на себя зарплату француза на указанный период.
28-летний Дисаси в начале этого года уходил в аренду в «Вест Хэм», где провел 17 матчей, забил 1 гол.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
- Срок контракта игрока с «Челси» рассчитан до середины 2029 года.
- В 2022–2023 годах Дисаси провел 5 матчей за сборную Франции, в том числе участвовал в ЧМ-2022.
Источник: официальный сайт «Кристал Пэлас»