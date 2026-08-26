«Челси» отправил защитника в другой клуб из Лондона

«Кристал Пэлас» взял в аренду у «Челси» защитника Акселя Дисаси до конца сезона-2026/27.

По данным журналиста Фабрицио Романо, помимо оплаты за переход, «орлы» возьмут на себя зарплату француза на указанный период.

28-летний Дисаси в начале этого года уходил в аренду в «Вест Хэм», где провел 17 матчей, забил 1 гол.