«Манчестер Сити» подписал 18-летнего марокканца за 100 миллионов

Полузащитник Айюб Буадди перешел из «Лилля» в «Манчестер Сити»
Хавбек сборной Марокко подписал контракт на срок до лета 2031 года. Он будет играть за английский клуб под 32-м номером.
Соощалось, что сумма трансфера Буадди составит 95+5 миллионов евро. Футболист станет самым дорогим тинейджером в истории АПЛ.
- 18-летний Буадди в прошлом сезоне провел 42 матча за «Лилль», сделал 1 ассист.
- Футболист родился во Франции и до марта 2026 года включительно выступал за юношеские и молодежные сборные страны. Затем он принял приглашение выступать за Марокко. За эту сборную он провел 8 матчей, в том числе 5 на ЧМ-2026.
Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»