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  • «Манчестер Сити» подписал 18-летнего марокканца за 100 миллионов

«Манчестер Сити» подписал 18-летнего марокканца за 100 миллионов

26 августа, 13:30
3

Полузащитник Айюб Буадди перешел из «Лилля» в «Манчестер Сити»

Хавбек сборной Марокко подписал контракт на срок до лета 2031 года. Он будет играть за английский клуб под 32-м номером.

Соощалось, что сумма трансфера Буадди составит 95+5 миллионов евро. Футболист станет самым дорогим тинейджером в истории АПЛ.

  • 18-летний Буадди в прошлом сезоне провел 42 матча за «Лилль», сделал 1 ассист.
  • Футболист родился во Франции и до марта 2026 года включительно выступал за юношеские и молодежные сборные страны. Затем он принял приглашение выступать за Марокко. За эту сборную он провел 8 матчей, в том числе 5 на ЧМ-2026.

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Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Трансферы Лилль Манчестер Сити Буадди Айюб
Комментарии (3)
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сапёр 75
1787747213
Ха , съездили бы в Сеуту , там таких марокканцев по 5 доллоров можно купить ))
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Romio-xxx
1787749610
Ну по роже ему явно не 18 лет.
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IVANRUS777
1788006823
Деньги конечно сумасшедшие, но и скиллы у него нехилые. Будущая звезда АПЛ.
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