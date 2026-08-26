«Манчестер Сити» подписал 18-летнего марокканца за 100 миллионов

Полузащитник Айюб Буадди перешел из «Лилля» в «Манчестер Сити»

Хавбек сборной Марокко подписал контракт на срок до лета 2031 года. Он будет играть за английский клуб под 32-м номером.

Соощалось, что сумма трансфера Буадди составит 95+5 миллионов евро. Футболист станет самым дорогим тинейджером в истории АПЛ.