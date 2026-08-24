АПЛ. «Челси» победил «Фулхэм» в противостоянии двух экс-тренеров «Реала»

«Челси» набрал три очка в первом туре чемпионата Англии-2026/27.

Синие на выезде оказались сильнее «Фулхэма». Итоговый счет лондонского дерби – 3:2 в пользу гостей.

У обеих команд летом сменились тренеры – друг другу противостояли Хаби Алонсо и Альваро Арбелоа, которые в прошлом сезоне по очереди возглавляли «Реал».

Победу «Челси» принесли голы Жуана Педро, Моргана Роджерса и Коула Палмера. В составе «Фулхэма» отличились Джошуа Кинг и Гонсало Гарсия.