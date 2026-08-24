АПЛ. «Челси» победил «Фулхэм» в противостоянии двух экс-тренеров «Реала»

«Челси» набрал три очка в первом туре чемпионата Англии-2026/27.
Синие на выезде оказались сильнее «Фулхэма». Итоговый счет лондонского дерби – 3:2 в пользу гостей.
У обеих команд летом сменились тренеры – друг другу противостояли Хаби Алонсо и Альваро Арбелоа, которые в прошлом сезоне по очереди возглавляли «Реал».
Победу «Челси» принесли голы Жуана Педро, Моргана Роджерса и Коула Палмера. В составе «Фулхэма» отличились Джошуа Кинг и Гонсало Гарсия.
Англия. Премьер-лига. 1 тур
Фулхэм - Челси - 2:3 (1:2)
Голы: 0:1 - Ж. Педро, 1; 1:1 - Д. Кинг, 23; 1:2 - М. Роджерс, 41; 1:3 - К. Палмер, 49; 2:3 - Г. Гарсия, 54.
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Фулхэм
Челси
Сесар Паласиос
0%
Бернд Лено
0%
Тимоти Кастань
0%
Кэлвин Бейсси
0%
Хорхе Куэнка
0%
Энтони Робинсон
0%
Сандер Берге
0%
Алекс Ивоби
0%
Оскар Бобб
0%
Джошуа Кинг
0%
Гонсало Гарсия
0%
Ши Чарльз
0%
Райан Сессеньон
0%
Кевин
0%
Родриго Муньис
0%
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Морган Роджерс
0%
Роберт Санчес
0%
Джош Ачампонг
0%
Максанс Лакруа
0%
Мало Густо
0%
Рис Джеймс
0%
Ромео Лавиа
0%
Йоррел Хато
0%
Коул Палмер
0%
Жуан Педро
0%
Леви Колуилл
0%
Пеп Чаваррия
0%
Энцо Фернандес
0%
Педру Нету
0%
Жеовани Кенда
0%
Эстевао
0%
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Источник: «Бомбардир»