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«Челси» продлил контракт с нападающим

22 августа, 13:14

Нападающий Жуан Педро подписал новый контракт с «Челси».

Соглашение бразильца с лондонским клубом рассчитано до 2034 года.

«Очень рад заключить новый договор. Я всегда мечтал играть за большой клуб. У «Челси» давняя история побед и большие амбиции на будущее.

Все очень взволнованы предстоящим сезоном. Знаем, что можем многого добиться: у нас отличная команда и тренер. Я полностью предан делу. Надеюсь, мы сможем достичь наших целей», – сказал Педро.

Предыдущее соглашение клуба с игроком было рассчитано до 2032 года.

  • «Челси» приобрел Жуана Педро у «Брайтона» за 60 миллионов фунтов в июле 2025 года.
  • С тех пор 24-летний футболист провел за «синих» 53 матча, забил 23 гола, сделал 9 ассистов.

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Источник: официальный сайт «Челси»
Англия. Премьер-лига Челси Педро Жуан
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