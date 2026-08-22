«Челси» продлил контракт с нападающим

Нападающий Жуан Педро подписал новый контракт с «Челси».
Соглашение бразильца с лондонским клубом рассчитано до 2034 года.
«Очень рад заключить новый договор. Я всегда мечтал играть за большой клуб. У «Челси» давняя история побед и большие амбиции на будущее.
Все очень взволнованы предстоящим сезоном. Знаем, что можем многого добиться: у нас отличная команда и тренер. Я полностью предан делу. Надеюсь, мы сможем достичь наших целей», – сказал Педро.
Предыдущее соглашение клуба с игроком было рассчитано до 2032 года.
- «Челси» приобрел Жуана Педро у «Брайтона» за 60 миллионов фунтов в июле 2025 года.
- С тех пор 24-летний футболист провел за «синих» 53 матча, забил 23 гола, сделал 9 ассистов.
Источник: официальный сайт «Челси»