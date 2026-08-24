Тренер «Ливерпуля» оценил ничью с «Ньюкаслом» после спасения на 99-й минуте

Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола высказался о гостевом матче 1-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (2:2).

«Странное ощущение. Не тот результат, которого мы хотели, приехав сюда, но учитывая то, как все закончилось, послевкусие приятнее. Тем не менее мы предпочли бы победить.

Мы начали матч, пожалуй, наихудшим образом. Мы знали, что «Ньюкасл» играет дома, в своей атмосфере. У них очень мобильные игроки в атаке, они быстры в переходных фазах. Они нас наказали, и нам пришлось отыгрываться. Мы не сдавались ни на секунду.

Я очень ценю энергию игроков, особенно тех, кто вышел на замену. Рад, что мы уезжаем с одним очком», – сказал Ираола.