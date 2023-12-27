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    • Месси уговаривает экс-спартаковца перейти в «Интер Майами»

    Месси уговаривает экс-спартаковца перейти в «Интер Майами»

    Лионель Месси из «Интера Майами» хочет, чтобы в команду перешел защитник «Боки Хуниорс» Маркос Рохо. Аргентинец уговаривает соотечественника.

    Также с Рохо ведет переговоры главный тренер «Интера» Херардо Мартино – тоже аргентинец.

    На 33-летнего Маркоса также претендует чемпион Бразилии «Палмейрас».

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    Источник: Radio Continental

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1806

      k611 7 минут назад

      Не густо у него матчей за Спартак получилось...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +351

      Марк Аврелий! 1 час назад

      А вот Спартаку он почему то не нужен?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21002

      NewLife > Марк Аврелий! 15 минут назад

      Был бы очень нужен, но его тренеришка Карпин прогнал((

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