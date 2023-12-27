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Месси уговаривает экс-спартаковца перейти в «Интер Майами»

27 декабря 2023, 09:57
4

Лионель Месси из «Интера Майами» хочет, чтобы в команду перешел защитник «Боки Хуниорс» Маркос Рохо. Аргентинец уговаривает соотечественника.

Также с Рохо ведет переговоры главный тренер «Интера» Херардо Мартино – тоже аргентинец.

На 33-летнего Маркоса также претендует чемпион Бразилии «Палмейрас».

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Источник: Radio Continental
США. МЛС Россия. Премьер-лига Интер Майами Спартак Бока Хуниорс Месси Лионель Рохо Маркос
Комментарии (4)
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Марк Аврелий!
1703661151
А вот Спартаку он почему то не нужен?
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k611
1703665351
Не густо у него матчей за Спартак получилось...
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zigbert
1703679612
Странно что Рохо вдруг потребовался всем на исходе карьеры.
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