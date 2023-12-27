Месси уговаривает экс-спартаковца перейти в «Интер Майами»

Лионель Месси из «Интера Майами» хочет, чтобы в команду перешел защитник «Боки Хуниорс» Маркос Рохо. Аргентинец уговаривает соотечественника.

Также с Рохо ведет переговоры главный тренер «Интера» Херардо Мартино – тоже аргентинец.

На 33-летнего Маркоса также претендует чемпион Бразилии «Палмейрас».

В 2010-2012 годах Рохо провел 8 матчей в РПЛ за «Спартак».

Затем игрок выступал в Европе за «Спортинг» и «Манчестер Юнайтед».

С англичанами Рохо брал Лигу Европы.

Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток