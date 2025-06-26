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Экс-спартаковец устроил скандал на клубном ЧМ

Сегодня, 20:20
2

Защитник «Бока Хуниорс» Маркос Рохо хочет расторгнуть контракт с клубом.

У 35-летнего футболиста произошел конфликт с главным тренером Мигелем Анхелем Руссо.

Ситуация обострилась во время клубного чемпионата мира. Рохо гневно отреагировал на решение тренера оставить его без игрового времени на КЧМ.

Игрок покинул раздевалку сразу после вылета «Боки» из турнира. Он не захотел возвращаться с командой в Буэнос-Айрес и остался с семьей в США.

  • Рохо с 2010 по 2012 год выступал за «Спартак». Впоследствии он поиграл в Европе за «Спортинг» и «Манчестер Юнайтед».

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Источник: TyC Sports
Клубный чемпионат мира Аргентина. Примера Бока Хуниорс Рохо Маркос
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Комментарии (3)
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Иван Петров 1986
1750959774
И тут Спартак виноват.
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СильныйМозг
1750962382
Чисто, стыдно за спартак!
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