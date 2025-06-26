Экс-спартаковец устроил скандал на клубном ЧМ

Защитник «Бока Хуниорс» Маркос Рохо хочет расторгнуть контракт с клубом.

У 35-летнего футболиста произошел конфликт с главным тренером Мигелем Анхелем Руссо.

Ситуация обострилась во время клубного чемпионата мира. Рохо гневно отреагировал на решение тренера оставить его без игрового времени на КЧМ.

Игрок покинул раздевалку сразу после вылета «Боки» из турнира. Он не захотел возвращаться с командой в Буэнос-Айрес и остался с семьей в США.