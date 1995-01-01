Sky Sports: Эррера, Мата, Санчес и еще три игрока могут уйти из «МЮ» летом

По информации Sky Sports, шесть игроков могут покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Андер Эррера. По информации источника, игрок согласовал контракт с «ПСЖ». Его соглашение с «МЮ» истекает в июне.

Хуан Мата. Футболист ведет переговоры с «Барселоной», его контакт с «МЮ» истекает в июне.

Алексис Санчес. Игрок перешел в «МЮ» в январе 2018 года и с тех пор сыграл в 41 матче и забил пять голов. Сульшер еще не принял решение о будущем футболиста.

Антонио Валенсия. Защитник покинет клуб в конце сезона, его контракт истекает в июне.

Маркос Рохо. Футболист играл за «МЮ» с декабря из-за травмы. Клуб разрешил ему тренироваться в Аргентине. Sky Sports считает, что Рохо может уйти из клуба в межсезонье.

Маттео Дармиан. Футболист хотел покинуть «МЮ» в зимнее трансферное окно, сообщалось об интересе клубов Серии А к нему. В последний раз Дармиан появлялся на поле 19 января.