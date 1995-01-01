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    Sky Sports: Эррера, Мата, Санчес и еще три игрока могут уйти из «МЮ» летом

    По информации Sky Sports, шесть игроков могут покинуть клуб в летнее трансферное окно.

    Андер Эррера. По информации источника, игрок согласовал контракт с «ПСЖ». Его соглашение с «МЮ» истекает в июне.

    Хуан Мата. Футболист ведет переговоры с «Барселоной», его контакт с «МЮ» истекает в июне.

    Алексис Санчес. Игрок перешел в «МЮ» в январе 2018 года и с тех пор сыграл в 41 матче и забил пять голов. Сульшер еще не принял решение о будущем футболиста.

    Антонио Валенсия. Защитник покинет клуб в конце сезона, его контракт истекает в июне.

    Маркос Рохо. Футболист играл за «МЮ» с декабря из-за травмы. Клуб разрешил ему тренироваться в Аргентине. Sky Sports считает, что Рохо может уйти из клуба в межсезонье.

    Маттео Дармиан. Футболист хотел покинуть «МЮ» в зимнее трансферное окно, сообщалось об интересе клубов Серии А к нему. В последний раз Дармиан появлялся на поле 19 января.

    • «МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице.
    • Ранее ESPN сообщил, что клуб поменяет трансферную политику и теперь будет ориентироваться на работу с молодыми игроками.

    Источник: Sky Sports

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +652

      SarJr 10 минут назад

      Мю главное лидеров не потерять. А эти пусть уходят, не сильно жалко

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