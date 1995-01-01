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    «МЮ» планирует изменить трансферную политику. Клуб будет покупать молодых игроков 

    «Манчестер Юнайтед» изменит трансферную политику и в будет покупать молодых игроков (до 24-26 лет включительно). Об этом сообщает ESPN. Клуб сосредоточится на комплектовании команды молодыми игроками, а не теми футболистами, которые уже достигли пика карьеры.

    Таких игроков, как Алексис Санчес и Неманья Матич (обоим по 30 лет), будут подписывать только в исключительных случаях.

    Также сообщается, что летом Уле-Гуннар Сульшер будет работать над трансферами совместно с новым техническим директором, которого «МЮ» планирует назначить к окночанию сезона.

    Сейчас Сульшер занимает пост исполняющего обязанности главного тренера клуба. Ожидается, что «МЮ» утвердит его на постоянную должность.

    Источник: ESPN

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