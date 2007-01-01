ESPN: Агент Сульшера прилетел в Англию на переговоры с «МЮ». Контракт могут продлить на этой неделе

Джим Сольбаккен, агент Уле-Гуннара Сульшера (исполняет обязанности главного тренера «МЮ»), прилетел в Англию на переговоры с клубом. Об этом сообщает ESPN.

Контракт Сульшера с «МЮ» истекает в конце сезона. По информации источника, клуб может утвердить Сульшера главным тренером уже на этой неделе, но официальное заявление могут отложить.