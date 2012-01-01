Mirror: «МЮ» летом продаст Лукаку, Мату, Дармиана и Рохо

«Манчестер Юнайтед» летом продаст четырех футболистов, сообщает Mirror.

Сообщается, главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер не рассчитывает на этих игроков и хочет освободить место в команде для новых футболистов.

Лукаку может перейти в «Интер». При Сульшере игрок вышел в стартовом составе в 15 играх из 29. Футболист недоволен количеством игрового времени и готов покинуть команду.

Мата покинет клуб свободным агентом. Он не смог договориться с «МЮ» о новом соглашении.

Рохо в прошедшем сезоне провел шесть игр, он потерял место в стартовом составе из-за травм. Дармиан провел семь игр в сезоне.