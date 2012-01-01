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    Лукаку может покинуть «МЮ» из-за недостатка игрового времени и перейти в «Интер»

    Форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку может покинуть клуб в межсезонье.

    Лукаку выходил в стартовом составе в 15 играх из 29 при Уле-Гуннаре Сульшере. Сообщается, что игрок недоволен количеством игрового времени. Он не думал об уходе из клуба, пока команду тренировал Жозе Моуринью, но сейчас рассматривает вариант с трансфером.

    Сообщается, что Лукаку может перейти в «Интер».

    • В прошедшем сезоне АПЛ Лукаку сыграл в 32 играх и забил 12 голов.
    • В ЛЧ футболист принял участие в девяти играх, забил девять голов и отдал две голевые передачи.

    Источник: Manchester Evening News

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +407

      FENIX-SL 1 час назад

      ой рвать как будет там
      просто будут грузить на него да и все

      0
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    • ...
      Рейтинг: +306

      Grizli4G 1 час назад

      Хотелось бы посмотреть на него в Серии А

      1
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