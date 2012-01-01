Лукаку может покинуть «МЮ» из-за недостатка игрового времени и перейти в «Интер»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку может покинуть клуб в межсезонье.

Лукаку выходил в стартовом составе в 15 играх из 29 при Уле-Гуннаре Сульшере. Сообщается, что игрок недоволен количеством игрового времени. Он не думал об уходе из клуба, пока команду тренировал Жозе Моуринью, но сейчас рассматривает вариант с трансфером.

Сообщается, что Лукаку может перейти в «Интер».